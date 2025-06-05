Milei confirmó que prepara otro veto para el aumento a los jubilados

El presidente Javier Milei reiteró en la noche del miércoles que vetará el proyecto para aumentar los haberes jubilatorios en un 7,2%, si el Senado confirma lo aprobado en Diputados.

«Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.», escribió Milei en su cuenta de X.

En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el jefe de Estado «vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal».

La oposición logró ayer torcerle el brazo al Gobierno al aprobar en la Cámara de Diputados los proyectos de ley que prorrogan la moratoria previsional y que establecen un incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones del 7,2%, sumado al aumento del bono en 110 mil pesos.

El bono y el incremento de haberes se aprobaron con una holgada mayoría, superior a los dos tercios necesarios. Si se sostienen esos votos, se podría sostener la iniciativa pese al eventual veto de Milei.