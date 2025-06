Axel Kicillof inauguró en Rojas las obras de reconstrucción de la RP 31

Junto al Intendente local, Román Bouvier, el administrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Caggiano, el Ministro provincial de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el gobernador dejó inaugurada la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 31, en el tramo que une las Ruta Nacional 188 y la Ruta 8. Asimismo, encabezó el acto de entrega de escrituras, cedió tres patrulleros a la Policía local y una ambulancia al personal del SAME.

Tras el discurso que realizó en el acto de entrega de escrituras, en las instalaciones del Centro Cultural “Ernesto Sábato“ el Gobernador Axel Kicillof mantuvo un contacto con los medios de prensa locales y regionales.

Antes de que Kicillof respondiera las inquietudes periodísticas, el intendente Bouvier expresó: “Hace más de veinte años, cuando era un adolescente, juntaba firmas como vecino de la localidad de Carabelas para poder tener esa ruta en condiciones. Hoy como intendente, tengo la felicidad y la alegría de poder inaugurarla junto al gobernador, porque cuando se lo fui a plantear, me dio respuesta, y ahí empezó un camino de trabajo con el administrador de Vialidad para que se hiciera, después de 25 años de espera”.

Seguidamente, el gobernador explicó: “Hoy estamos inaugurando esta etapa pero esto tiene otra etapa que es equivalente y en la que estamos trabajando también. O sea que estamos hablando de una inversión histórica de más de 35 millones de dólares. Eso, obviamente, lo hace el Estado o no lo hace nadie. La usan muchos privados, pero no se puede hacer con privados porque no es una ruta que pueda funcionar con peaje. Entonces, todos los países del mundo entienden que esto lo tiene que hacer el Estado, menos uno, que es la Argentina de Milei”. “Las obras de mejoramiento que realizamos en esta ruta forman parte de un conjunto de políticas públicas que llevamos adelante para reparar inequidades y saldar deudas históricas con el interior bonaerense. Si queremos evitar el desarraigo, necesitamos que todos y todas puedan tener oportunidades de desarrollarse allí donde nacieron”, dijo.

Asimismo, recordó el abandono de las rutas nacionales y se preguntó: “¿Ustedes vieron la 188? Bueno, eso es Milei. Así van a estar todas las rutas nacionales argentinas. Nos dejan sin mantenimiento, crece el pasto, no ponen un mango. Se están robando esos recursos que son nuestros, son nuestros impuestos. Hay un fondo de Vialidad Nacional que se alimenta con el impuesto al combustible, eso lo están gastando en la ruleta financiera, no va a Vialidad. Solamente de eso, Milei se ha quedado, en este año, son 175 mil millones de pesos que no están en la ruta 5, ni en la ruta 3, ni en la ruta 9; no están en ningún lado”.

Al referirse al retiro del Estado nacional de varias de sus responsabilidades, el mandatario aseguró: “estamos sufriendo las consecuencias de que esté en contra de la salud pública. Fíjense qué locura, porque Milei dijo: ´a esto lo arreglan todo los privados, cada uno va y se paga por lo suyo´. La gente no puede comprar remedios, entonces, ¿dónde va? Al hospital municipal, al hospital provincial, al centro de salud de la Provincia o del municipio. Vinieron a privatizar y cada vez hay más Estado, porque la gente no puede con la situación económica sostener ni siquiera lo que sostenía antes”.

Entrega de escrituras, patrulleros y una ambulancia

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el Gobernador y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, entregaron 138 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. «Esta política tiene el objetivo de ampliar derechos y solo puede ser impulsada por un Estado provincial que trabaja para terminar con las desigualdades que afectan a las y los bonaerenses. Luego de tanta espera, estas escrituras

representan un presente, pero sobre todo un futuro mejor para cada familia», subrayó Mena.

Durante la jornada, también se puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad que utilizará el SAME y, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito.

“A los que quieren destruir el Estado les decimos que van a tener una tarea muy difícil: los y las bonaerenses ya eligieron seguir fortaleciendo este modelo que mejora las rutas y trae las ambulancias y los patrulleros que se necesitan para que haya más calidad de vida en el interior de nuestra provincia”, concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; sus pares de Coordinación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Planificación, Control y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Jose Luis Zerillo; el director provincial de Relaciones Parlamentarias, Lisandro Bormioli; los intendentes de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ramallo, Mauro Poletti; y de Salto, Ricardo Alessandro.

Fuente: El Nuevo Diario Rojense