«Haroldo decidió seguir una lucha que no era individual, sino que era la causa colectiva»

Así lo manifestó el intendente de Chacabuco, Rubén Darío Golía, quien encabezó este domingo el cierre de las actividades oficiales en el marco de un nuevo aniversario del 25 de mayo y del Festival por el Centenario de Haroldo Conti.

Frente a una plaza San Martín colmada de vecinos y vecinas que se acercaron a recorrer la Feria Producir y a disfrutar de los números artísticos que formaron parte de la agenda de festejos patrios, Golía se dirigió a un numeroso público presente expresando: «Encontrar hoy una plaza colmada de actividades y de vecinos, tiene que ver con esa función primordial que tienen los espacios verdes de ser un lugar de encuentro comunitario. Esta misma plaza que tiene un pino que alguna vez fue un retoño traído el año 1949 que pertenecía al árbol bajo el cual José de San Martín escribió el parte de la batalla de San Lorenzo, primer paso del ejército del Libertador en la Guerra de la Independencia. La plaza donde también tenemos otro retoño que proviene del célebre Álamo Carolina, ubicado en el camino ancho a Bragado, que inspiró a Haroldo Conti a escribir una de sus más bellas obras. Ese retoño hoy es un árbol crecido en el Punto de Memoria, espacio que recuerda a nuestros queridos desaparecidos de Chacabuco, entre los que se encuentra el reconocido mundialmente escritor de nuestra ciudad, Haroldo Conti».

«Que hoy podamos homenajear a Haroldo, un hombre de Chacabuco que ha trascendido su ciudad natal hasta atravesar las fronteras de la Agentina y su obra haya sido premiada a nivel mundial, es motivo de celebración. Pero aún más lo es que saber que no solo fue un escritor destacado por su talento en el arte de escribir, sin que además fue una persona que asumió un profundo compromiso social con su pueblo, lo que lo expuso a montones de peligros en una época de dictaduras, donde no era sencillo decidirse a expresar y llevar adelante una militancia. Haroldo no especuló con esos peligros, decidió seguir una lucha que no era individual, sino que era la causa colectiva de todos. Por eso hoy estamos acá, celebrando un nuevo aniversario de su nacimiento, porque lo vamos a seguir recordando vivo a través de su obra», afirmó Golía.

El Festival por el Centenario de Haroldo Conti fue organizado por la Subsecretaría de Cultura, la Asociación Amigos de Haroldo Conti y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Durante el mismo se desarrollaron espectáculos musicales en homenaje al reconocido escritor chacabuquense, se presentaron Marcelo Ferrer, “Cuca” Espíndola e Irupé Tarragó Ros, quedando el cierre a cargo de Luciana Jury, quien estuvo acompañada por la docente Elena Urretaviscaya leyendo fragmentos de algunos de los cuentos y novelas de Conti.

En paralelo, desde las 14:00, el público tuvo a disposición una muestra colectiva de artistas visuales en homenaje a Conti, en el Hall del Consejo Escolar, con entrada libre y gratuita.