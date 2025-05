(VIDEO) Bragado: El intendente Sergio Barenghi cuestionó la falta de respaldo del Gobierno Nacional

En un entrevista emitida por Bragado TV, el jefe comunal del partido vecino se refirió a distintos temas relacionados con la gestión.

Con respecto a la situación financiera del municipio, señaló que atraviesan una etapa complicada, ya que la coparticipación no está ingresando como se esperaba. Indicó que la provincia también atraviesa una situación similar, por lo que deben ser muy cuidadosos y justos con los gastos. “No tengo ningún teléfono de algún funcionario nacional, nadie me ha llamado para ver si Bragado necesita algo, y lo injusto de todo esto es que Bragado produce muchísimo y que no vuelva nada, me deja un sabor amargo”, expresó.

Por último, se refirió a las consecuencias de las lluvias. Si bien reconoció que hubo complicaciones, aclaró que no se registraron evacuados ni casos graves, en comparación con ciudades vecinas. No obstante, resaltó la necesidad de concretar la canalización del Río Salado, una obra que lleva muchos años postergada.



Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/