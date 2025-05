Triquinosis: una enfermedad vigente que se puede prevenir teniendo un consumo consciente

En el marco de la semana de prevención de la triquinosis, recordamos que esta enfermedad zoonótica continúa siendo un problema de salud pública en Argentina, y que su prevención depende tanto de quienes producen como de quienes consumen alimentos. La información al momento de comprar y consumir embutidos puede marcar una diferencia clave.

Según datos oficiales, durante el año 2024 se notificaron 543 casos de triquinosis en todo el país, de los cuales 260 fueron confirmados, 4 se clasificaron como probables, 263 como sospechosos y 16 fueron descartados. La mayoría de estos casos se relaciona con el consumo de carne de cerdo o derivados que no pasaron por controles sanitarios adecuados.

En la provincia de Buenos Aires, uno de los principales focos, se registraron 145 casos sospechosos, con 48 confirmados. Los brotes más recientes ocurrieron en distritos como Leandro N. Alem, General Pueyrredón, Necochea y Guaminí, todos asociados a productos provenientes de faenas domiciliarias sin análisis bromatológicos previos.

La lectura de las etiquetas: una herramienta clave para el consumidor

Una de las recomendaciones más importantes para prevenir esta enfermedad es verificar siempre el etiquetado de los productos de origen animal, en especial embutidos y chacinados. Una etiqueta clara y completa garantiza que el producto fue elaborado en condiciones controladas, con inspección sanitaria.

¿Qué debe tener una etiqueta segura?

– Nombre del producto

– Datos del establecimiento (nombre, localidad)

– Fecha de elaboración y vencimiento

– Número de habilitación del establecimiento (SENASA o autoridad sanitaria local)

– Rótulo visible y legible

Este simple gesto —leer la etiqueta antes de comprar o consumir— ayuda a evitar el consumo de productos sin trazabilidad sanitaria, reduciendo riesgos innecesarios.

¿Y si se trata de productos caseros?

En muchas regiones, es común el consumo de chacinados provenientes de faena domiciliaria, elaborados por personas conocidas. En estos casos, es fundamental que la carne haya sido analizada por un laboratorio habilitado mediante la técnica de digestión artificial, el único método que permite detectar la presencia del parásito Trichinella.

Si no se tiene la certeza de que la carne fue analizada, es recomendable no consumir el producto, incluso si proviene de un entorno de confianza. La triquinosis no se ve, no se huele ni se siente en la carne; solo los análisis permiten determinar si es segura para el consumo.

Las autoridades recuerdan que cocinar bien la carne ayuda a eliminar la presencia del parásito (Trichinella), pero no reemplaza el análisis previo cuando se trata de chacinados o embutidos que no se cocinan completamente.

La triquinosis se puede prevenir.

Con pequeñas acciones como leer una etiqueta, preguntar por los controles sanitarios o exigir productos habilitados, los consumidores pueden proteger su salud y la de su entorno.

La responsabilidad es compartida, y la información es la mejor herramienta para prevenir.