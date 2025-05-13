Valle Salvaje, el drama de época español que arrasa con nuevos episodios

La serie «Valle Salvaje», ambientada en el año 1763, está causando furor en Netflix. Con más de 116 episodios disponibles, sigue atrayendo a una amplia audiencia desde su lanzamiento.

La trama se centra en Adriana Salcedo de la Cruz, una joven de Madrid que se ve obligada a abandonar su hogar junto a sus hermanos para cumplir con un matrimonio arreglado con un desconocido. Este viaje al norte de España cambiará por completo su vida.

Al llegar a «Valle Salvaje» y alojarse en casa de su tía, hermana de su fallecido padre, Adriana se enfrenta a un nuevo mundo donde su misión se convierte en una lucha por su libertad. Descubrirá el verdadero amor y deberá enfrentar traiciones mientras investiga la misteriosa muerte de su padre, un secreto oscuro que acecha a su familia.

La serie mezcla romance, misterio e intriga en un marco histórico donde los derechos de las mujeres eran prácticamente inexistentes, abordando temas como el amor, el poder, la venganza y la búsqueda de la verdad.

El reparto principal incluye a Rocío Suárez de Puga como Adriana, Marco Pernas como Rafael, y José Manuel Seda en el papel de José Luis, el duque de Valle Salvaje, entre otros. Este conjunto de talentos emergentes y actores consagrados de la televisión española otorgan profundidad y atractivo a la producción.

Fuente: https://www.cadena3.com/