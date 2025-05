Macri puso en duda un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Mientras continúan las tensiones por la caída en el Senado del proyecto de Ficha Limpia, las expectativas desde La Libertad Avanza (LLA) y el PRO son dispares. Mientras el Gobierno no da por descartada la alianza electoral en la provincia de Buenos Aires, este sábado Mauricio Macri la puso en duda: “No se ha logrado avanzar en absolutamente nada”.

El expresidente estuvo en Radio Mitre junto a la primera candidata a legisladora porteña por su partido, Silvia Lospennato, una de las autoras del proyecto que hubiera impedido a condenados por la Justicia en segunda instancia a participar en elecciones nacionales.

En ese contexto, Macri respondió, cuando se le preguntó si todavía es factible llegar a un acuerdo en la Provincia, que “esto (la caída de Ficha Limpia) ha complejizado aún más el intento, que por ahora era solo un intento, y que no se había logrado avanzar en absolutamente nada”.

De todos modos, desde LLA opinaron que “en Provincia todo sigue igual, el PRO en PBA no es Mauricio Macri”. Para los libertarios, los únicos interlocutores válidos y preponderantes en las conversaciones son el presidente del bloque de diputados, Cristian Ritondo, el legislador Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Macri insistió: “Hoy estamos con la elección de la ciudad (en referencia a las legislativas porteñas). Esperaremos al 18 y después del 18 nos trataremos de sentar a ver si hablamos en un tono respetuoso. Porque la verdad que el nivel de agravios hacia el PRO, hacia Silvia, que en este caso nos representa, es inaceptable”.

“Nunca fuimos opositores”

El exmandatario dejó en claro que “yo nunca me sentí opositor a este Gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas”. Y recordó que “el bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo”.

Macri destacó que “Silvia, dentro del equipo que conduce Cristian Ritondo, junto a diputados valiosísimos, defendieron la Ley Bases, el DNU, el veto 1, el veto 2, el DNU para negociar con el Fondo Monetario y salir definitivamente del riesgo de hiperinflación”.

El expresidente señaló que el cuidado de la macroeconomía tiene que ir de la mano con que “la gente crea que hay reglas de juego, que hay funcionarios probos, que hay funcionarios honestos, que hay un Estado que funciona. Y Ficha Limpia va en esa línea. Es decir, vamos a cuidar que todos estos organismos funcionen con gente que sabe y no con gente que tiene prontuario”.

Y sostuvo que “si no sos creíble y no tenés gente creíble, nadie va a venir a poner la plata a tu país y si no ponen la plata, no hay inversiones. El gran cambio del 2015 a hoy es cómo la gente está poniendo el hombro y bancando. Necesitamos que la gente vuelva a confiar, pensando que nadie le va a robar. Ficha Limpia era algo que el 80% de la gente creía que se generaba algo distinto“.

Por otra parte, Macri lanzó que “nadie lo cuida al Presidente (Javier Milei), él no tiene acceso a toda la información por el modo de manejarse. Él no está en el día a día y no le informan correctamente”.

“Siento tristeza, frustración, no entiendo qué está pasando por la cabeza de él, en su corazón. El que habló conmigo, era un hombre que tenía un sueño de país y se dejó llevar a un sueño de poder“, afirmó Macri.

“En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial. La cantidad de cosas y datos que él dio sobre Ficha Limpia y el Gobierno de la Ciudad está lleno de errores, que alguien se los escribió”, cerró el exmandatario.

Fuente: https://dib.com.ar/