Intendente de Saavedra aplicará una rebaja salarial del 13% a empleados municipales

Matías Nebot, perteneciente al partido vecinalista, jefe comunal del partido ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cuya cabecera es la ciudad de Pigüé, anunció recientemente una reducción del 13% en los sueldos de los funcionarios y trabajadores municipales, en un intento por afrontar la delicada situación económica del municipio. Según explicó, la decisión se implementará en dos tramos: 6,5% en mayo y otro 6,5% en junio, y se extenderá, en principio, hasta fin de año, a la espera de un acuerdo formal con los sindicatos.

Nebot aseguró que la medida cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales, aunque también reconoció el malestar entre los empleados, quienes ya realizaron protestas y asambleas. El intendente espera que el gremio AMRA, que representa a los profesionales de la salud, también se sume a la iniciativa.

“Estamos atravesando una situación crítica que arrastramos desde 2019, con un déficit que se agravó año tras año sin que se adoptaran medidas correctivas”, declaró Nebot en diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca. Remarcó que varios municipios de la región enfrentan dificultades similares debido a la caída en la coparticipación provincial y aseguró que su gestión ha actuado con responsabilidad frente al contexto.

El recorte salarial forma parte de una serie de ajustes impulsados desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023. Entre las medidas ya adoptadas se encuentran la baja del 15% en los sueldos de funcionarios políticos, el congelamiento de haberes, la eliminación de viáticos y gastos en eventos masivos, la reorganización del personal, y la eliminación de horas extra innecesarias.

En abril, el gobierno municipal avanzó también con un control más estricto sobre la carga horaria del personal, eliminando adicionales como el plus por insalubridad en casos no justificados y revisando las guardias pasivas, las licencias y el escalafón médico. Además, se suspendieron nuevas contrataciones no esenciales.

Nebot también puso en marcha un proceso de reordenamiento integral de funciones y personal, e inició conversaciones con el STM para reformar el Convenio Colectivo de Trabajo. “Sabemos que no es una decisión fácil ni popular, pero creemos que es necesaria para garantizar el funcionamiento del municipio y el pago de salarios y servicios esenciales”, concluyó el jefe comunal.

Fuente: https://infogei.com/