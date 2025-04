Anunciaron la segunda etapa de “Chacabuco para Todos II” para adjudicatarios a título personal

Luego de la reciente firma de convenios junto a diferentes sindicatos que se llevó a cabo el 28 del corriente, el lunes 12 de mayo comenzarán las inscripciones para adjudicatarios a título personal, por fuera del convenio marco con los gremios. Lo mismo ocurrirá con quienes formarán parte del subprograma “Inclusión Familiar”, para beneficiarios de menores recursos. Vale recordar que a través de cualquiera de estos programas, los adjudicatarios podrán acceder a una parcela de terreno que debe tener como único destino la construcción de una vivienda familiar.

Para una mayor accesibilidad y con el objetivo de descomprimir las inscripciones, se instauró un cronograma con distintos sitios y lugares. Los días 12, 13 y 14 de mayo la inscripción será en el CIC Los Nogales, ubicado Duberty y Conesa; los días 15, 16 y 19 de mayo, en el CIC Alcira de la Peña, ubicado en Junín 725; los días 20, 21 y 22 de mayo en el CIC La Ilusión, ubicado en La Rioja y Artigas; y los días 23, 26 y 27 de mayo, en el Club San Martín, ubicado en Pueyrredón y Aristóbulo del Valle. Las inscripciones en los mencionados lugares se realizarán de 10:00 a 14:00.

Por otro lado, durante las dos primeras semanas de junio continuarán las inscripciones en Casa de Tierras, ubicada en Pueyrredón 83, primer piso, en el horario de 8:00 a 12:00. Para cualquier duda o consulta, se puede llamar al 2352-470325.

Requisitos para la inscripción:

No deberán ser propietarios de ninguna otra vivienda, inmueble y/o terreno; no deberán haber sido adjudicatarios de algún plan de vivienda y/o terreno, y que hayan cedido esa condición por cualquier título; deberán contar con recibo de sueldo, a excepción de quienes ingresen al mencionado subprograma “Inclusión Familiar”, para el cual no es necesario; no poseer embarcaciones, vehículos de alta gama y/o aeronaves, ni como propietarios/as ni como copropietarios/as; destinar el inmueble a la construcción de una vivienda única familiar y de ocupación permanente; no ser deudor alimentario; contar a la fecha de la adjudicación con una residencia mínima de dos años en el Partido de Chacabuco.