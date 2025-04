Elecciones 2025: Suspendieron las PASO en Provincia, pero sigue la tensión por el cronograma electoral

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este lunes y por más de dos tercios la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aunque las tensiones internas en el oficialismo mantienen empantanada una definición clave: por ahora no hay fechas del cronograma de votación, pese a que la Junta Electoral volvió a presionar con modificaciones.

Tras idas y vueltas, Diputados convirtió en ley el proyecto enviado por Axel Kicillof para que este año no haya primarias en territorio bonaerense, pero no hubo una ampliación de los tiempos para la presentación de alianzas, listas y boletas como el gobernador pretendía. La mayoría de Unión por la Patria y parte de la oposición dieron curso a la propuesta de suspender las PASO pero optaron por dejar fuera de la votación las reformas al calendario electoral.

Hasta ahora, si no se modifica la ley vigente, el cierre de listas será el 8 de agosto y la presentación de boletas el 18, apenas unos días antes de los comicios provinciales, adelantados por decreto por Kicillof para el 7 de septiembre. Las PASO iban a ser el 13 de julio.

Sin embargo, tanto el Gobierno de Kicillof como la Junta Electoral bonaerense -presidida por la titular de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan– reconocen que ese esquema es impracticable. Y la Junta, además de mandar dos notas a la Legislatura para dejar en claro que con los plazos actuales será casi imposible garantizar la organización de los comicios, este lunes encabezó una cumbre con legisladores, aunque sin la participación del kirchnerismo y otros representantes de la UCR y el PRO.

El Ejecutivo quiere que la convocatoria a las elecciones se haga con 100 días de antelación a la fecha de los comicios (la ley electoral vigente establece que sean 60) el reconocimiento de alianzas 80 días antes (en lugar de 60) la presentación de listas 70 días (en vez de 30) y la de boletas con 50 días de antelación (en la ley vigente se contemplan 20).

El organismo, que tiene a su cargo la realización de la elección quiere lapsos algo más cortos que los que plantea la Provincia, pero más prolongados que los que regirán si no se modifican. Sin embargo, el vaciamiento que los jefes de bloques del oficialismo, Teresa García y Facundo Tignanelli, le hicieron a la cumbre de la Junta, no auguran un buen futuro.

En tanto, este martes habrá otra reunión parea buscar avanzar con los cambios pedidos. Será en la comisión de Reforma Política de Diputados, donde expondrán Kogan, y estará acompañada por la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

No obstante, existen tensiones internas respecto de la estrategia del Poder Ejecutivo bonaerense. Y no solo no hay acuerdo en el peronismo, sino miradas diferentes en otras fuerzas. A la UCR le conviene que los plazos sean los más cortos posibles, igual que a Cristina Fernández de Kirchner, por una cuestión de táctica electoral. Es que si se mantuviesen los plazos actuales, el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires operaría el 8 de agosto, y el nacional el 17, lo cual favorecería resolver las candidaturas en una sola negociación, lo que le convendría a la expresidenta.

En ese marco, es improbable que la cuestión de los plazos, que tiene que definirse a través de una ley, esté resuelta antes de las próximas dos o tres semanas. Lo cierto es que la elección bonaerense, ya desdoblada de las nacionales, tendrá lugar dentro de poco más de cuatro meses y movilizará a más de 13 millones de votantes.

