El principal obstáculo para llegar a un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano es la postura del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, que, simplemente, no quiere consensuarlo y no da pasos en esa dirección, torpedeando de esa forma las conversaciones, afirmó el multimillonario y asesor especial para Inteligencia Artificial y Criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks.

En un podcast publicado este sábado, Sacks abordó cuestiones como el estatus de Crimea, así como la postura de Zelenski, que parece «morder la mano que le da de comer». Además, explicó por qué el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, canceló su viaje a Londres, donde iba a tener lugar una reunión de alto nivel entre representantes de Ucrania, EE.UU. y algunos países europeos.

«La razón por la que Rubio canceló esta reunión es porque los estadounidenses presentaron una propuesta de paz, y Zelenski la rechazó de plano antes de que los rusos pudieran hacer nada. Y el hecho de reconocer Crimea como parte de Rusia debería ser el punto más fácil de conceder para Zelenski , pero lo descartó de plano», esclareció el alto cargo.

En esta línea, declaró que la mayoría de los habitantes de Crimea, como queda reflejado incluso en varias encuestas realizadas por medios occidentales, dicen que quieren ser parte de Rusia, ya que son rusos étnicos. «Los habitantes de Crimea no quieren que Ucrania la retome, quieren formar parte de Rusia. No obstante, Zelenski no puede renunciar a esta idea. El problema de fondo es que Zelenski no quiere llegar a un acuerdo», aseveró, añadiendo que el líder del régimen de Kiev es «completamente poco realista», tanto en cuanto a Crimea como en cuanto a la situación sobre el terreno.

«Por cierto, otra cuestión sobre Crimea. ¿Dónde está la insurgencia? Si Crimea realmente quisiera ir con Ucrania en contraposición a Rusia, ¿por qué no ha habido ningún levantamiento allí en los últimos 10 años?», se preguntó Sacks.

Por otra parte, recordó el comportamiento de Zelenski durante su visita a Washington a finales de febrero, que terminó en una reyerta entre el líder de Kiev, el presidente estadounidense Donald Trump y su vicepresidente, James D. Vance. «Insultó al presidente y especialmente al vicepresidente; murmuró en voz baja una palabrota al vicepresidente. […] Está mordiendo la mano que le da de comer», sostuvo. «Creo que tiene la obligación de ser respetuoso con sus patrocinadores, aunque ellos pueden no serlo con él», expresó.

De este modo, recomendó Sacks, para Zelenski sería mejor encontrar a otros patrocinadores si no quiere aceptar la situación real. «Si Zelenski no quiere ver la realidad, que se busque nuevos patrocinadores, que [el primer ministro británico, Keir] Starmer y [el presidente francés Emmanuel] Macron lo apoyen, dicen que lo harán», sentenció, añadiendo que fue el líder de Kiev quien optó por este destino para sí, así que ahora tiene que vivirlo.

Crimea se reunificó con Rusia en marzo del 2014, después de que el 96,77 % de la población de la península votara a favor de convertirse en parte integrante del país.

Fuente: https://actualidad.rt.com/