La titular del FMI provocó un escándalo por indicar a quién deben votar los argentinos

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ahora dice que su consejo de este jueves sobre cómo deberían votar los argentinos en las próximas elecciones no fue dirigido al votante sino al gobierno argentino. O sea que lo que dijo fue una instrucción más a la administración de Javier Milei.

“Mi mensaje fue para el Gobierno”, fue la aclaración que Georgieva arriesgó esta mañana, enterada del repudio que sus dichos desataron en la Argentina y que fueron denunciados como una “intromisión electoral” en cuestiones nacionales por parte del Partido Justicialista (PJ), encabezado por Cristina Kirchner.

Pero en lugar de aclarar, Georgieva oscureció el sentido de su mensaje puesto que, si la recomendación fue dirigida al Gobierno, ya no se trataría de una mera “intromisión” de campaña sino de una presión sobre los funcionarios nacionales.

Como sea, la aclaración fue hecha por la directora gerente del organismo durante un breve contacto con la prensa en el que intentó matizar la situación con otra excusa: “Las elecciones son para los argentinos, no para nosotros”.

“Lo que hemos aprendido de la experiencia es que antes de los procesos electorales los Gobiernos tienden a debilitar su compromiso con las reformas (que exigen los programas de crédito del FMI)”, explicó la economista que lució en su chaqueta el pin de una motosierra, el ícono que sintetiza la lógica destructora de la administración de Milei y que le regaló el ministro Federico Sturzenegger.

“Así que mi mensaje iba dirigido al Gobierno: ‘Mantengan el rumbo, en beneficio del crecimiento en Argentina, en beneficio del pueblo argentino'», agregó, según consignaron las agencias internacionales.

La cuestionada frase con que la directora del FMI le recomendó al pueblo argentino votar por los candidatos del oficialismo fue la siguiente: “El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”.

Lo dijo en una rueda de prensa durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, cuando fue consultada por Argentina, el país que más fondos le adeuda al organismo.

La expresión se interpretó como lo que fue: un explícito apoyo a La Libertad Avanza (LLA) y un respaldo a la campaña del oficialismo, que busca agrandar su tropa propia y garantizarse en el Congreso luz verde autónoma a cada una de sus iniciativas.

Pero al ser consultada al respecto esta mañana, durante un break de la Asamblea del FMI, Georgieva dijo que no, que esa no había sido la intención, que la dirección de sus dichos no fueron en ese sentido.

Lo que no previó es que sus nuevos dichos agregan mayor presión sobre el gobierno de Milei, al que hace semanas el directorio del FMI aprobó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con Argentina que prevé préstamos totales por 20 mil millones de dólares.

El apoyo de la directora del Fondo a la campaña mileísta mereció una dura respuesta por parte del PJ. «Estas declaraciones confirman lo que señalamos desde un primer momento, se trata de otro préstamo político, similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018», denunció el partido presidido por Cristina Kirchner.

El texto acusó a Georgieva de haber incurrido en una «intromisión electoral» y reprochó que «a los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino».

