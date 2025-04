Karting: Varios pilotos de Chacabuco compitieron en Chivilcoy. Hubo buenos resultados

El fin de semana pasado, en Chivilcoy, se disputó la segunda fecha del Campeonato del Oeste, que se corrió en el kartódromo Julio Canepa, y fue organizado y fiscalizado por el Automotoclub Chivilcoy. Allí participaron varios chacabuquenses, siendo Agustín Ercoli ganador en la categoría 150 centímetros cúbicos, clase 2, y Alex Gianciracusa ganador en la categoría Escuela.

Los resultados

Categoría 150 clase 2: Agustín Ercoli se quedó con la primera posición en la clasificación, Maikon Feingold Martínez resultó tercero y Manuel Castelao terminó décimo noveno. En la segunda serie Ercoli fue el ganador y Feingold Martínez terminó segundo, mientras que Castelao llegó décimo. En la final, que se corrió a 12 giros, Agustín Ercoli ganó de muy buena manera, Feingold Martínez terminó octavo y Manuel Castelao vigésimo.

Categoría 150 Máster: Mariano Enwerda, de la localidad de Rawson, fue el más veloz en la clasificación, Julio García resultó décimo y Daniel Landriel terminó en el puesto 20. En la primera serie, a seis vueltas, Landriel terminó noveno en tanto que Enwerda no pudo completar la prueba. En la segunda de las baterías, García llegó en el séptimo puesto. En la final hubo 22 pilotos; García concluyó quinto, Enwerda, llegó décimo tercero y Landriel décimo cuarto.

Categoría 150 Supermáster: Marcos Kanackowicz, único representante de Chacabuco, terminó décimo cuarto en la clasificación. En la serie fue quinto y en la final tuvo que abandonar.

Categoría 150 c. c. Clase 1: Hubo 34 participantes. Joaquín Castelao fue undécimo en la clasificación general y Agustín Caporale no registró tiempos. Luego hubo tres series: Castelao no pudo completar la primera, mientras que Caporale salió quinto en la tercera. En la semifinal, a 10 giros, Castelao arribó octavo y Caporale no pudo completar la misma, por lo que ambos no pudieron disputar la final.

Categoría Escuela: Alex Gianciracusa fue el más rápido a la hora de clasificar, mientras que Lorenzo Minervino terminó tercero. En la serie, que se corrió a cinco vueltas con 10 participantes, Gianciracusa se quedó con el primer lugar y Minervino terminó quinto. En la final a 10 vueltas, Alex Gianciracusa fue el ganador, mientras que Lorenzo Minervino terminó quinto.

Informe: JAVIER GALANTE