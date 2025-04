Yuyo Gonzalo, heredero musical de Horacio Guarany, cantará en el Teatro Italiano de Chacabuco

Yuyo Gonzalo es el nombre artístico de Oscar Gonzalo Masseroni, quien a los 15 años fue convocado por Horacio Guarany para tocar la guitarra en su grupo. Allí comenzó un recorrido que lo llevaría a ser el heredero musical del «Potro». En Mates y Noticias (Radio Voces FM 95.1) adelantó cómo será su presentación, este sábado 19 de abril, a las 21:00, en el Teatro Italiano de Chacabuco, y también contó aspectos de su vida artística y de su relación con Guarany.

Yuyo atiende el teléfono, saluda a la audiencia, a Gustavo, el conductor del programa, e inmediatamente se pone a cantar «Arriba mi gente», uno de sus éxitos. Luego toma la guitarra y hace las introducciones de las canciones más emblemáticas de su maestro y guía musical: «Piel Morena», o «La Villerita», y anticipa: «el sábado, allí en el Teatro Italiano, el público va a ser el que arme el repertorio; la gente va a levantar la mano y va a pedir las canciones de mi maestro, Horacio Guarany».

Yuyo también recuerda haber estado en una edición del Festival Provincial de Tango y Foklore acompañando al «Potro». Asimismo, grabó un tema del cantautor local Adalberto Zanardi, llamado «Peregrinos de Malvinas», que forma parte de un disco titulado «Héroes de Malvinas», editado por el artista que nos visitará el sábado, en homenaje a los caídos en la guerra de 1982.

En el recital que se avecina, el artista radicado en San Miguel invitará al escenario del Teatro Italiano a algunos artistas locales: Claudio Mastropierro, Marcelo Diudat, Beto Badariotto, Zuny Machado y el Ballet Cahuín Cumpá.

El día del comienzo

«Tenía 15 años, estaba en mi casa, con esta misma guitarra que me regaló mi padre, serían las cinco de la tarde, estaba tomando una chocolatada, cuando suena el teléfono y del otro lado estaba nada menos que Horacio Guarany. Me dice: ´pibe, quiero que vengas conmigo este fin de semana a General Pico La Pampa. No ensayes las canciones porque ya te las sabés todas´. Esa noche no pude dormir, agarré la guitarra y empecé a repasar sus canciones, las introducciones…» Así recuerda Yuyo cómo fue que llegó a ser el músico preferido de Guarany y a acompañarlo durante quince años.

Respecto del legado que le dejó el fundador de ese lugar emblemático llamado «Plumas Verdes», Yuyo expresa que «es un compromiso gigante llegar a cada escenario, a cada lugar, llevando esa bandera, bien en alto, para que la juventud, los chicos, sepan quién fue y qué hizo Horacio Guarany». Consultado sobre cómo era el «Potro» cuando no estaba en un escenario, sino cómo era en el día a día, en el mano a mano, manifiesta: «Yo tuve la suerte de conocer a Eraclio Catalín Rodríguez (el nombre verdadero de Guarany). Era un hombre muy bueno, muy cariñoso, a pesar de que a veces la gente pensaba que era un poco renegado, pero era un hombre muy respetuoso, por ejemplo de los horarios: si é estaba programado para cantar a las once de la noche, a las diez ya estaba en el camarín, preparándose, y capaz que terminaba subiendo una hora después, o más tarde. Entonces se molestaba un poco y decía: ´si voy a cantar a la una, ¿para qué me hacés venir tan temprano, si yo puedo venir a la hora que vos me digas?´. Pero más allá de eso, era un gran hombre; él no hacía diferencia con nosotros, en las giras, por ejemplo, estábamos todos juntos, en un mismo hotel, comíamos juntos. O cuando no actuábamos nos llamaba y nos esperaba en su casa, en Luján, con una comida. Igual hacía con los premios o los regalos que le daban, nos decía: ´tomá, pibito, éste es para vos, llevalo, guardalo, porque yo en casa ya no tengo más lugar´. Y ahora tengo la suerte de tener el cariño de Griselda Reato y de Panchito Rodríguez, su verdadera familia, que nos dejan llegar a todos los escenarios del país llevando en alto el nombre Horacio».

El disco del centenario

Este año, el 15 de mayo, se cumplirá un siglo del nacimiento de Horacio Guarany y ese día Yuyo publicará en las plataformas digitales el primer capítulo de un disco homenaje en el que intervienen unos cincuenta artistas que cantan las canciones del «Potro», y entre los que destacan Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Mario Álvarez Quiroga, Orlando Veracruz, Facundo Toro. «También van a estar los amigos de la movida tropical como Antonio Ríos, el Maestro, que canta Pescador del Paraná; Pablo Lescano también, cantando Coplera del prisionero;Daniel Cardoso, el cantante de Los Charros cantando una canción romántica: Nada tengo de ti, Los Lirios de Santa Fe… Incluso estará Tormenta, grabando un tema, y tantos amigos más que se están sumando», dice Yuyo entusiasmado.

En el cierre de la nota, Yuyo de compromete a cantar «Mi viejo mate español», a pedido del conductor del programa, y dice: «El sábado vamos hacer vibrar el teatro,» asegura Yuyo, y añade: «vayan con ganas de divertirse, con ganas de escuchar las canciones que han quedado guardadas en el corazón del pueblos, porque seguramente Horacio va a estar presente, desde alguna estrella, y diciendo: ¡Siga las joda!».