EEUU dejaría de comprar carne de vaca a la Argentina

La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, reafirmó las políticas proteccionistas del Gobierno de Donald Trump, y le declaró un bloqueo específico a la carne de res argentina.

«Por todos los estadounidenses vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, ni a la carne de Argentina, ni a los productos lácteos de Canadá», dijo Rollins el miércoles en una entrevista con Fox News.

La funcionaria aseguró que la Casa Blanca está tomando medidas para mejorar la vida de los agricultores estadounidenses, que, según afirmó, esperan obtener beneficios de la aplicación de aranceles extra a los productos provenientes desde el extranjero.

«Recién escuchaba a un pescador y a un ganadero decir que están con el presidente, que entienden su visión, que dicen que esto va a ser mejor para sus familias en el largo plazo, pero primero tenemos que hacer esto», afirmó la secretaria de Agricultura en relación a la guerra arancelaria.

«Momento de ansiedad»

De acuerdo a la funcionaria, agricultores y ganaderos han estado viviendo con márgenes muy delgados de rentabilidad en años, especialmente durante la gestión de gobierno anterior, por lo que afirma que este es un «momento de ansiedad» para el sector, sobre todo cuando se habla de aranceles.

Rollins dijo que «la gente eligió a este presidente disruptivo por medio del voto popular, para que ponga a EE.UU. primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino EE.UU primero».

«No hay nadie que vaya a luchar con más ahínco, con más inteligencia o de forma más estratégica» que Trump, dijo Rollins.

Este miércoles, el representante comercial del país norteamericano, Jamieson Greer, aseguró que Argentina está entre los países que ya están negociando con la Casa Blanca para lograr reducir las tasas impuestas por el presidente republicano, informó el diario Ámbito.

Fuente: https://actualidad.rt.com/