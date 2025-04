El Gobierno descalifica el paro y dice que es para desestabilizar a Milei

A horas del inicio del paro general que convocó la CGT, el gobierno nacional insiste con su postura de desconocer el reclamo y califica al accionar de la central obrera como un “paro político”. Además, afirman que esta nueva convocatoria busca desestabilizar al gobierno de Javier Milei e insisten en que esta movilización no hace más que beneficiarlos frente a la opinión pública.

La plana mayor del oficialismo seguirá el operativo de seguridad montado por Patricia Bullrich en las inmediaciones del Congreso, desde la Casa Rosada. El presidente, quien esta mañana viajó a Paraguay para reunirse con su par Santiago Peña, hará lo propio desde Olivos, luego de participar del anuncio que se hará en la sede de gobierno sobre una nueva inversión que Mercado Libre, la empresa de su aliado Marcos Galperin, dará a conocer en la tarde de este miércoles.

Si bien hasta el momento no está confirmado, en el oficialismo deslizaron la posibilidad de que se ejecute el descuento del día a todos aquellos trabajadores estatales que decidan adherirse al paro, en un nuevo acto de absoluta violación del derecho de huelga. Esta posible decisión se enmarca en la convocatoria que lanzó la Secretaría de Trabajo, coordinada por Julio Cordero, para acordar un nuevo acuerdo de paritarias. La reunión se fijó para este viernes, tan sólo algunas horas después del fin del quinto paro nacional que convocó la CGT.

Pese a que se espera una gran convocatoria, dentro del gobierno afirman que esta movilización sólo representa a un sector minúsculo de la sociedad. “Este es el paro de Santoro”, dijo con sorna una fuente cercana al líder de los libertarios con intenciones de ensuciar la imagen del candidato a legislador porteño, Leandro Santoro, quien encabeza la mayoría de las encuestas y se posiciona a ser el preferido en una elección donde el PRO y LLA se debatirán a muerte el segundo lugar.

Esta misma línea siguió esta mañana el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien en una entrevista radial criticó la convocatoria de la Confederación. “No es un paro que nos preocupa. Es la sociedad la que va a juzgar después si los dirigentes sindicales tienen representatividad o no. Sí creo que hay cosas que le preocupan a los dirigentes sindicales, que son todas las reformas que pensamos encarar hacia adelante en la ley de contrato de trabajo, en todos los aportes que se hacen, esto que se llaman los aportes solidarios, que son aportes que se hacen a los sindicatos de los sueldos de los trabajadores”, afirmó el titular de todas las carteras.

Pese a estos dichos, Francos es de los pocos miembros del gobierno que mantiene un diálogo cordial y fluido con Los Gordos. Incluso, como dio a conocer este medio, semanas atrás el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández se comunicó sin muchas esperanzas con Gerardo Martínez, Héctor Daer y Hugo Moyano para intentar desactivar la convocatoria. Si bien aquel canal de diálogo no prosperó como pretendían, desde la mesa chica del gobierno insisten en que el diálogo entre ambas partes no está roto.

En la misma línea, en Balcarce 50 afirman que esta movilización no moverá el amperímetro de las discusiones con la CGT. “Nosotros tenemos buena relación con los gremios, pero no nos van a extorsionar con un paro”, dijeron días atrás a este medio en un despacho de la Casa. Estos dichos hacen referencia a la voluntad del oficialismo de que los sindicatos y sus cabezas se plieguen a las reglas salariales que imponen desde el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo para mantener controlado el cada vez más cuestionado índice de inflación.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/