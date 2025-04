Voleibol: Los equipos representativos de Chacabuco debutaron en la Liga Chivilcoyana

El fin de semana pasado, los conjuntos de la dirección de Deportes de Chacabuco hicieron su presentación en la liga de la ciudad vecina, donde jugaron en Primera División y también en las categorías formativas, tanto en varones como en mujeres.

Hasta Chivilcoy viajaron las categorías femeninas Sub 14 y Sub 16, con dos equipos, y Sub 18. También participaron las primeras divisiones de varones y mujeres. En cuanto a los resultados, el conjunto de varones, que es entrenado por el profesor Fernando Ocaris, le ganó a Villarino de Chivilcoy por 2 a 1. En el otro partido derrotó a Ateneo de Mercedes por 2 a 0. Por el lado, las chicas de Chacabuco perdió 2 a 0 ante la Universidad Nacional de Luján y en el otro encuentro que jugó en Primera División le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Suipacha.

En tanto, en las formativas femeninas, en categoría Sub 14, Chacabuco perdió 2 a 0 frente a Sportivo de 25 de Mayo en el primero de los juegos, mientras que en el segundo se recuperó y le ganó a Ateneo de Mercedes. En la categoría Sub 16 presentó tres equipos; uno de ellos, Chacabuco Rojo, perdió 2 a 0 contra Rivadavia de Junín al tiempo que cayó 2 a 0 frente a Chacabuco Azul. En el otro partido de esta división Chacabuco azul le ganó 2 a 0 a Colegiales de Saladillo.

En lo que respecta a la categoría mayor Sub 18, Chacabuco ganó un partido y perdió ante Supernova de 9 de julio por 2 a 0; luego se impuso 2 a 1 a Colegiales de Saladillo.

Informe: JAVIR GALANTE