Publicación Solicitada: Por una movilización y un paro activo que sean un cachetazo contra Milei

De las declaraciones de Milei en Davos y la estafa de las criptomonedas a la fecha, la imagen del gobierno ha entrado en un declive acelerado. Se terminó la “luna de Miel” en la que, aun cuando el 2024 estuvo acompañado de eventos de rechazo en las calles a su política de guerra contra los de abajo, lograba tener o recuperar la iniciativa con la ayuda pasivizadora del peronismo y la CGT, además del conjunto de los partidos políticos capitalistas.

El inicio del 2025 muestra, por el contrario, a un gobierno de extrema derecha cuya fragilidad, compensada por el sostenimiento del FMI, el régimen y sus partidos tradicionales además de la burguesía, remiten a tres aspectos. El primero es el del desborde en el control de la calle. Las bravuconadas son respondidas con cachetazos políticos asestados desde la movilización . En segundo lugar, la economía cuya debilidad ha quedado de relieve con el anuncio del “regreso al FMI”, que fue rápidamente procesado por vastos sectores de la sociedad como la confesión del rápido fracaso del “plan económico”. Y en tercer lugar, el hecho que las elecciones legislativas de CABA han adquirido el peso de unas PASO , que pueden abrir una crisis nacional al gobierno en el caso de un mal desempeño.

En suma, problemas acumulados. El regreso del temor de la burguesía al fracaso de otro gobierno y cierta pérdida de confianza en Milei, en este caso el “último” de los ensayos del repertorio capitalista: el de la extrema derecha. ¿Y si Milei fracasa? O dicho de otra forma: si la apuesta a un gobierno que le declaró la guerra a las y los trabajadores no logra revertir las relaciones de fuerzas y la tendencia al desborde y la rebelión del 2001, ni logró mucho menos llevarse puesto el consenso del 83 y, por lo tanto, es incapaz de sacar al país de su crisis crónica, entonces, ¿adónde vamos a parar?

Milei había logrado cerrar un año con un recorte en la inversión pública brutal, sin descontrol en la calle, y con expectativas (más allá de muchos interrogantes irresueltos) respecto del rumbo de la economía. A tal punto, que un sector del establishment mediático festejaba, y otro se apuraba a anunciar una derrota social para apurar una salida frente populista que pusiera límites por la vía electoral a un gobierno de extrema derecha supuestamente imparable.

Rápidamente el 2025 volvió a poner las cosas en su lugar, luego de un 2024 que, en realidad, había sido de por sí mucho más contradictorio y con varias demostraciones de fuerza que obligaron al peronismo a jugar un rol de contención activa para evitar una crisis en la gobernabilidad. A la inmediata respuesta a las declaraciones homo-lesbo-transodiantes en Davos que impulsó a la calle a miles de personas, con un 8M más controlado por el peronismo más allá de los amplios sectores independientes que movilizaron a Plaza de Mayo, siguió la movilización el 12 de marzo en acompañamiento al reclamo de jubilados. Esta jornada en particular fue de vértigo total para el gobierno de Milei. La tendencia al desborde y a la rebelión popular, que no alcanzó el volumen del 14 y 18 de Diciembre, pero cuyas imágenes y desborde a las fuerzas policiales y de Gendarmería remitían a esas jornadas bajo el gobierno de Macri, nos hablan de un hecho testarudo. La tendencia a la rebelión y al desborde en las calles como mecánica política inaugurada bajo el 2001, sigue abierta, no logró ser derrotada. El gobierno de Milei y Bullrich decidieron ir a la ofensiva con un operativo represivo brutal, y terminaron a la defensiva por el desborde callejero.

Incluso el tiro de la posta de gas sobre Pablo Grillo, fotógrafo gravemente herido por la represión de la Gendarmería, generó un amplio repudio en sectores sociales “amables” con Milei. Desde ese momento a la fecha, la composición del sector social electoral que banca a Milei ha vuelto al debate. Está el 20% que banca lo que sea de este gobierno, incluidos los ataques oscurantistas y reaccionarios verbales, y el resto de los que lo votaron, cuyo apoyo se acota a la baja de la inflación y las expectativas de “mejora económica”, pero que rechaza el paquete reaccionario de la batalla cultural.

A la persistencia de las relaciones de fuerzas conquistadas desde el 2001 y vueltas a la escena el 12 de marzo, se suma la continuidad de las conquistas que remiten a la postdictadura del 83, demostradas por la contundencia de la movilización del 24 de Marzo. Una jornada en la que se cantó “Fuera Bullrich” y “Basta de Milei” o “Milei basura vos sos la dictadura”. Una jornada en la que el gobierno buscó, en primer lugar, la provocación con un video institucional por genocidio que generó repudio masivo incluso entre sectores del “periodismo amigo”.

En suma, dos hitos de la conformación de las relaciones de fuerzas actuales que remiten al desprestigio de las Fuerzas Armadas y del discurso negacionista y pro dictadura, además de las conquistas del derecho a hacer política y a organizarse en el caso del consenso del 83.

El hecho es que ni el gobierno del peronismo, ni el de Macri, ni el de Milei, han logrado la tarea tan preciada por los capitalistas del país e incluso el imperialismo, de hacer de Argentina un país burgués normal, con un movimiento obrero sometido.

Todos los caminos conducen al FMI

El anuncio de la vuelta al Fondo generó un tembladeral político y en los mercados, por la obvia razón que ninguna economía que funciona bien tiene necesidad de recurrir a un prestamista que, como ocurre con el FMI, es siempre de última instancia; es decir, cuando “las papas queman”. Sobre todo, en el caso de Argentina, cuya última deuda aún impaga con el organismo de crédito es de 44 mil millones de dólares, adquirida por Macri y, recordemos, convalidada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Congreso.

El plan de guerra de Milei contra los trabajadores tiene entre sus premisas, que Argentina es un país que debiera dedicarse a una economía basada en ventajas comparativas. Es decir, un país agropecuario y extractivista, en donde la industria sobra. Si el proyecto de fondo genera mucho ruido en sectores de la burguesía industrial, la agresividad con la que ataca las conquistas de los trabajadores le genera, por el contrario, más que simpatía. Pero a lo largo de un año y algunos meses de gobierno se han acumulado una serie de problemas que generan impaciencia en todo un sector capitalista. Los altos costos de bienes y servicios del país, que lo coloca como el más caro de Latinoamérica y uno de los más caros del mundo, dificultan enormemente la producción local y favorecen la importación. Junto con esto, las inversiones extranjeras no llegan porque nadie quiere invertir en un país que, además de ser incierto en su estabilidad, restringe la libre disponibilidad de divisas mediante el cepo, impidiendo llevarse las ganancias a las casas matrices.

Por eso crece la presión para la devaluación; es decir, de manera que al menos los salarios tengan una nueva caída drástica. Pero, sumando problemas a los problemas, la otra preocupación que es casi un hecho, refiere a que en caso de una devaluación los capitalistas trasladen esa diferencia a los precios de los productos, generando más inflación. Es decir, reventando el caballito de batalla del gobierno que tiene aceptación en algunos sectores sociales.

Pero la devaluación no sólo es una presión de los empresarios para ampliar su margen de ganancias. También el FMI exige una devaluación en caso de desembolsar los 20 mil millones de dólares anunciados por Caputo, como forma de asegurarse que los mismos irán a parar al pago de vencimientos de deuda (de los 44 mil millones anteriores) con el propio Fondo, y que no se destinarán a mantener un precio de dólar ficticio.

Cada problema deja a la vista las “costuras” de la formación económica social del país. Un país capitalista con industrialización relativa, con una clase obrera concentrada y con relativo alto nivel de profesionalización, con conquistas sociales y políticas de peso, con unas relaciones de fuerzas indomables a la fecha para la burguesía, y en el que es prácticamente imposible acumular divisas en forma de reservas. Aún con el violento ajuste de Milei, el gobierno ha sido incapaz de acumular dólares, y ahora cruje tanto el esquema cambiario como el pago de la deuda al FMI. Otra vez la vuelta al Fondo, otra vez la vieja canción, pero que pone los problemas estratégicos irresueltos por la burguesía y su personal político en una nueva escala de crisis latente, aún no desatada plenamente.

En medio de una nueva coyuntura de crisis del gobierno, la CGT convocó a un paro dominguero para el 10/04 y a movilizar junto a los jubilados en su marcha del miércoles 9/04.

Desde el Nuevo MAS hacemos un llamado al conjunto de la vanguardia, a los centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, representaciones gremiales, a confluir en una columna independiente para el miércoles 9, y a llevar adelante un paro activo para el jueves 10 que garanticen la efectividad de la medida.

El Nuevo MAS invita a levantar bien alto el: FUERA BULLRICH; NO AL FMI; SALARIO MÍNIMO DE $ 2.000.000; NO A LOS DESPIDOS; BASTA DE MILEI!

NUEVO MAS CHACABUCO – 8/04/25