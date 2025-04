Diputados logró crear la comisión investigadora por la estafa $LIBRA

Con 128 votos positivos, 93 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra que involucra al presidente de la Nación, Javier Milei. A casi dos meses del escándalo, la oposición de la Cámara de Diputados logró avanzar en el tratamiento en el parlamento con iniciativas que buscan conocer “la verdad” sobre la injerencia del presidente y su hermana Karina Milei en el escándalo internacional.

Además, se estableció que los bloques tienen hasta el viernes 11 para proponer los integrantes de la Comisión, que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, tiene hasta el 15 del corriente para firmar la resolución con la integración de la Comisión investigadora, y resolvieron que se cite para el 23 de abril a la primera reunión constitutiva.

Por otro lado, se aprobaron también las interpelaciones en el recinto para que el jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Justicia Mariano Cuneo Liberona, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva para el 22 de abril a las 14 horas. La votación resultó con 131 positivos, 96 negativos y no hubo abstenciones.

Finalmente, se aprobó con 184 votos a favor, 84 en contra y 7 abstenciones un pedido de informes por escrito (más de sesenta preguntas) al Poder Ejecutivo Nacional.

Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin afirmó “De a poco se cae el maquillaje del presidente Milei o al menos de este gobierno”. “Somos más los que creemos en la política como una herramienta de cambios y somos más los que creemos que el federalismo no es apretar a las provincias para conseguir unos votos en el Congreso de la Nación sino ayudarlas a mejorar en su autonomía. Somos más y ya no estamos dando cuenta”, indicó.

Quórum con cordobeces y radicales

Hasta minutos antes del inicio de la sesión, la Casa Rosada había intentado desactivar el encuentro proponiendo como moneda de cambio la visita del jefe de Gabinete Guillermo Francos al Congreso para dar un nuevo informe de gestión, pero los bloques más críticos de la oposición, Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Coalición Cívica y Encuentro Federal, lograron reunir 130 diputados en el recinto.

Para reunir el quórum fueron clave los diputados cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Fernando Brügge, Natalia De la Sota y Carlos Gutiérrez, todos integrantes del bloque Encuentro Federal, que responde al gobernador Martín Llaryora. También colaboraron con el número los radicales Julio Cobos, Fabio Quetlas y Mario Barletta.

Los proyectos que están en el temario que se está tratando desde el mediodía cuentan con dictamen de comisión, por lo que no se necesita una mayoría especial. Además, de la creación de la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, en la Cámara de Diputados de la Nación hay pedidos de interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el caso.

Asimismo, en la sesión se hará un pedido de emplazamiento a comisiones para tratar proyectos que brindan alternativas al reciente vencimiento de la moratoria previsional, y otro para la declarar la emergencia en discapacidad.

Como presidente del bloque de Democracia Para Siempre, Pablo Juliano abrió el debate y defendió la creación de una comisión investigadora. “La sociedad argentina cuando votó al presidente Milei lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse, que sólo busca la tajada y que en definitiva siempre ponía por delante de los intereses del pueblo las especulaciones”.

“Pero miren qué paradoja, el 14 de febrero el presidente de la Nación en una publicación, en una promoción, hablando de que nuestras economías iban a funcionar y que iba a servir a las economías regionales, se lanzó a publicitar y a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”, agregó.

Asimismo, manifestó: “Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es, en definitiva, el interés supremo de la Argentina de saber la verdad, de saber si el presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso. No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al presidente de la Nación”.

Por el oficialismo, habló el diputado Nicolás Mayoraz, quien calificó el pedido de creación de una comisión investigadora como un “circo” y agregó: “Pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable”.

“Las comisiones investigadoras no están en discusión como una atribución del Congreso”, reconoció, pero aclaró que no figura en una ley, sino que es una facultad del Parlamento. “Pero tiene un límite: es contribuir a la tarea que tienen los legisladores como tales, y aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido”.

En tanto, el socialista Esteban Paulón adelantó su apoyo a la iniciativa de crear la comisión investigadora: “Esperemos que cuanto antes el Congreso se ponga a llevar claridad a la ciudadanía argentina sobre esta estafa que nos genera muchísima vergüenza”.

Por su parte, Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal manifestó: “Una explicación es necesaria y el gobierno voluntariamente no la ha sabido o no la ha querido dar. No hemos tenido ninguna explicación y eso reviste en sí mismo cierta gravedad. Y más grave aún es que el gobierno no considere que tiene algo que esclarecer”, apuntó.

Massot disparó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei: “Probadamente participaron de múltiples reuniones con los estafadores. No tenemos nosotros el poder acusatorio, pero si tenemos el marco institucional y constitucional para brindar el contexto adecuado a los funcionarios relevantes para que den explicaciones de orden público”.

Una diputada lilita denuncia a Milei por lavado de dinero

“Estamos frente a un gobierno que es un experimento importando y 47 millones de argentinos somos los ratones de un presidente que nos va a llevar a cualquier lado”, disparó la diputada de la coalición Cívica, Mónica Frade haciendo alusión a la estafa y tráfico de influencias en el caso $LIBRA que cometió el presidente Milei.

La bonaerense afirmó: “A partir del caso del token Libra empezaron a darse cuenta que Los ensobrados están en la Casa de Gobierno y que a esta altura estoy convencida que están lavando dinero, por eso el hoy presidente sorteaba la dieta: Los que somos honestos vivimos de ella, los que pueden hacerlo es porque tienen entongue por otro lado”.

La diputada destacó las denuncias presentadas por la Coalición Cívica ante la justicia, incluyendo una contra la hermana del presidente, quien según Frade, gestionó la entrada de Novelli a la Casa de Gobierno en repetidas ocasiones. En relación con las declaraciones de funcionarios, la diputada expresó que, aunque no exigen la presencia de Karina Milei ni del presidente debido a su derecho constitucional de no declarar contra sí mismos, seguirán exigiendo explicaciones sobre la implicación presidencial en el negocio transnacional de $LIBRA.

