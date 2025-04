Ternium duplicó la cantidad de suspensiones rotativas de trabajadores en General Savio

En noviembre del año pasado, el diario El Norte de San Nicolás adelantaba que Ternium Argentina se desprendería de cientos de trabajadores, en el marco de un programa de reducción de costos que iba a tener fuerte impacto en el recurso humano empleado en la planta General Savio, partido de Ramallo. De acuerdo con El Norte, una parte importante del achique de personal ya se efectivizó a través de un programa de retiros voluntarios y, también, con despidos. Esos puestos, en su gran mayoría, no se han cubierto con reemplazos.

Durante el primer bimestre de este año, el escenario crítico se mantuvo estable en virtud de ser un período de vacaciones. Aunque la empresa tampoco tomó personal de reemplazo para quienes gozaban del receso vacacional. Dice El Norte, el secreto a voces era que el programa de achique en recurso humano se iba a profundizar a partir de marzo, cuando la actividad general se reactivara. Y en efecto, el lunes 17 de marzo se iniciaba un esquema de suspensiones rotativas bajo un régimen de descuento del 25% en los salarios. La medida afectaba a unos 60 operarios, en aquel momento. Ahora son 120 los trabajadores incluidos en este programa, y todo indica que el escenario -indefectiblemente- se profundizará.

“Está muy complicado. No sabemos cómo va a continuar la situación en los próximos días”, afirman desde la UOM, en on. En off, no son tan cautos. Paralelamente, las empresas contratistas están dando de baja decenas de contratos de trabajadores eventuales. De a diez, de a quince, de a veinte.

Según consigna El Norte, la planta, con capacidad para producir unas 150 mil toneladas mensuales, lleva meses trabajando a media máquina. La explicación, hasta hace poco, residía en las dificultades que atraviesan los tres sectores que más demandan sus productos: la obra pública, la industria automotriz y el campo. Ahora se suma la caída del consumo masivo, sobre todo en alimentos, que deja de demandar envases laminados y de hojalata.

Fuente: https://dib.com.ar/