«Convoco a la sociedad a seguir reclamando, porque las Malvinas son Argentinas”

Así lo expresó el Dr. Rubén Darío Golía, intendente del partido de Chacabuco, quien encabezó este miércoles el acto protocolar oficial en el 43° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, que se llevó adelante en la Plaza Belgrano de la ciudad cabecera. Junto a ex Combatientes y familiares de veteranos de guerra, la jornada comenzó con interpretaciones musicales de la Banda Municipal “Bimbo Marsiletti”, para luego pasar a la ofrenda floral al pie del cenotafio que homenajea a nuestros héroes de Malvinas.

“Malvinas lo podemos reconstruir hoy, porque en ese momento no hubo mucha información verídica. Me tocó luego ocupar diferentes lugares y compartir con muchos ex Combatientes, que están hoy presentes, compartir con otros compañeros, leer, profundizar. Estudiar lo que fue Malvinas, esa herida abierta. Por eso hoy quiero homenajear a nuestros ex Combatientes de Malvinas, que dieron todo por nuestra soberanía. ¿Qué más puede ofrecer una persona que su propia vida, en defensa de un país?. Mi reconocimiento, mi admiración, mi abrazo a cada uno de ellos, y también a sus familias. A quienes rezaron para que volvieran, que esperaban ese reencuentro”, destacó el Intendente Municipal.

Y añadió: “La soberanía de Malvinas, que siempre está en juego, entre quienes defienden y quienes quieren entregar nuestros propios recursos. Por eso, reafirmar nuestra soberanía nacional que tiene que ver con Malvinas, con no permitir que los actos de gobiernos mancillen nuestro nombre, nuestro honor, nuestra soberanía. Reafirmar nuestro derecho por la vía diplomática. Por eso quiero hablar de la indiferencia. que allá en el 1976 existió cuando se dio el Golpe de Estado, una parte de la sociedad comprometida pero una gran parte de la sociedad indiferente. Una sociedad indiferente cuando terminó la guerra y volvieron nuestros ex Combatientes de Malvinas. Muchas veces vemos que ante medidas que se toman, hay indiferencia. Por eso este 2 de abril, quiero convocar a la sociedad a la defensa, a organizarnos, a comprometernos. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas”.

Luego se expresó el ex combatiente Marcelo Semento: “con el tiempo entendí que tenía que contarle a la gente lo que entendía. Si la guerra me hizo tan mal, ¿por qué amo tanto a Malvinas?. Y entendí esa mezcla de amor y odio por lo que había vivido. El odio, a los que declararon la guerra sin pensar, sin organizar, y sobre todo, usando el lomo de otros y no el propio. El amor a una maravillosa tierra, con las estrellas más brillantes. Gracias por hacernos sentir que Malvinas no se olvida de verdad”, dijo.

Por su parte, Carlos Daluiso, sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, dio un discurso con notoria emoción, expresando: “Hoy es un día para pensar, un día de mucha reflexión, por lo que quiero hablar de algunos hechos que han sucedido en esta fecha. Desde muy joven entendí que la vida es una lucha, y esa lucha, conlleva un compromiso moral y social. Hoy, a 43 años de Malvinas, el Presidente no permitió que los veteranos de Malvinas entraran y desfilaran en el acto protocolar del 2 de abril. A mí no me sorprende. Hoy escuché al veterano Alfredo Pucci interpelar al ministro Caputo reclamando por los remedios y pensé: volvimos para atrás. Volvamos a esa lucha, más fuertes y unidos que nunca. Luchemos por nuestro país, contra las injusticias, apoyar a los sectores más humildes, como a nuestros jubilados”.

El ex combatiente Mario Feroldi, quien también fue crítico de los hechos sucedidos en el acto protocolar a nivel nacional, afirmó: “Videla, Galtieri y Massera nos llevaron a una guerra inconsulta manchando una causa nacional, una causa del pueblo, solo para salvar su política que sumía al pueblo en el hambre y la miseria. Ambas fechas hablan del horror, la tortura, la muerte. Son días para vernos cara a cara con la sociedad. No son días de festejos ni indiferencia. Son días para homenajear a los que perdieron la vida. La soberanía no es una variable del mercado. Por eso pedimos por la memoria, la verdad y la justicia para una soberanía en paz”.

Antes de finalizar el acto, el músico Bruno Feroldi interpretó una emotiva canción rodeado de ex Combatientes y familiares de los veteranos.