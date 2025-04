“Es importante consolidar la democracia mediante la participación activa de los vecinos”

Así lo manifestó el Dr. Rubén Darío Golía, intendente de Chacabuco, quien participó este martes del lanzamiento del Programa Futuro Memoria, que organiza la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y de la entrega de certificados en el marco del programa Mayores con Derechos, en el cual participaron más de 120 adultos mayores del partido de Chacabuco.

El acto contó con la presencia de alumnos de 4°, 5° y 6° año de diferentes instituciones educativas de nivel secundario del distrito, e integrantes de la Colonia Municipal «Adultos en Movimiento», así como autoridades provinciales del área de Derechos Humanos.

En este contexto, el Jefe Comunal destacó «la importancia de la democracia entendida como un valor que va más allá de elegir a nuestros representantes, sino de poder consolidarla mediante la participación activa de los ciudadanos, donde cada vecino y vecina pueda aportar sus ideas y experiencias en la construcción de una sociedad mejor».

Por otra parte, el Intendente Municipal recordó que «la memoria es un valor importantísimo en una historia que es cíclica, donde hay cambios pero también continuidades, con hechos que se repiten. No olvidamos que hubo una dictadura que vino a imponer un modelo económico de extracción de recursos que no hubiese sido posible implementar si no se lo hacía por la fuerza”.

“En este sentido, celebramos estar hoy acá trabajando por la memoria, para no repetir hechos como estos. Poder estar presentes en este lanzamiento de un programa que mira al futuro desde la memoria histórica y contar con la participación de tantos jóvenes, nos llena de satisfacción y ganas de redoblar el compromiso con el ejercicio de la democracia», finalizó el Dr. Golía.

La jornada culminó con la obra de teatro «Nunca más», dirigida por Mauricio Morando, y protagonizada por las jóvenes chacabuquenses Josefina Tenorio, Catalina Pannunzio, Franca Sawczuk, Ana Luz Naya y Margarita Viskovic. La obra fue finalista en los Juegos Bonaerenses 2024.

Estuvieron presentes también la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la Diputada Provincial, Micaela Olivetto; la Directora Provincial de Promoción y Formación en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paloma Fernández Tomic; la Directora de Promoción de Derechos Humanos, Soledad Grizia; y Ayelén Mercedes Barile, de la Delegación Junín de la Subsecretaría de DDHH.