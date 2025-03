Más tensión cambiaria: el BCRA volvió a vender y las reservas perforaron un nuevo piso

Cuando solo falta un día hábil para que cierre marzo, ya está claro que será el peor mes para el Banco Central desde el inicio de esta gestión.

Con las ventas de US$ 192 millones de este viernes se le fueron US$ 1.640 millones en las últimas dos semanas. Esta salida de divisas se consumió el saldo comprador de la primera quincena del mes, por lo que marzo acumula un resultado negativo de US$ 1.013 millones. Es el peor número para la autoridad monetaria desde que asumió Javier Milei.

El otro dato negativo el día fue que las reservas brutas cerraron en US$ 25.722 millones, el nivel más bajo de los últimos 24 meses.

En marzo el Banco Central interrumpió una racha de siete meses de saldo positivo tras su intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios.

Los anuncios de las últimas horas, con la confirmación del monto de US$ 20.000 millones como resultado del acuerdo con el Fondo Monetario, no alcanzaron para frenar la sangría, porque lo que el mercado quiere saber realmente es qué va a pasar con el tipo de cambio y aún no hay definiciones sobre ese tema.

En el primer año de la gestión de Milei, las reservas pasaron de US$ 21.000 millones a US$ 31.000 millones. Esto fue posible por el aporte de mayores exportaciones a través del agro y la energía y por el efecto del blanqueo que aumentó depósitos en moneda dura en los bancos.

Pero esto empezó a cambiar en el 2025, cuando aumentó el goteo de la salida de dólares de los bancos. La decisión del Gobierno de llevar el crawling peg del 2% al 1% no llegó a despertar confianza y aumentó la ansiedad por el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario, que se viene dilatando pese a que desde el final del 2024 los funcionarios dicen que ya está casi listo.

Esto llevó a que los exportadores liquidaran menos, y a que los importadores, que venían postergando la decisión de pedirle divisas al Central para aprovechar la ganancia que ofrecían las tasas en pesos jugando al carry trade, empezaran a comprar dólares para cancelar sus deudas.

El Central pierde divisas en el mercado por una doble vía. Por un lado la operatoria diaria en el MULC y por el otro la intervención en el segmento de los dólares financieros para evitar que se escapen y se amplíe la brecha. Por este camino se le fueron cerca de US$ 400 millones este mes, y US$ 2.000 millones en total en el primer trimestre.

