Noche histórica: la Mona Jiménez volvió a su templo, el Sargento Cabral

El templo jimenero se vistió de fiesta y gala. Después de 5 años, volvió a recibir a su «dios», Juan Carlos Jiménez Rufino.

Fue uno de los bailes más esperados por sus fánaticos y hasta por el mismo ídolo cuartetero, ya que ese lugar lo vio nacer cuando comenzó su carrera como solista al dejar el Cuarteto de Oro en 1984.

El viernes 14 de marzo de 2025 fue una noche histórica, San Vicente tuvo colmada sus calles con el pueblo jimenero que volvió a hacer sus previas en la esquina de Sargento Cabral y Junín, con aquel ritual, que la pandemia les había robado desde 2020.

Con localidades agotadas, desde hace varios meses, Jiménez puso primera y brindó un baile inolvidable. Con un repertorio arrollador y agradeciendo a su gente siempre, el «Mandamás» subió a su escenario más emblemático y querido. «Gracias a ustedes, muchas gracias con todo mi corazón, porque han sido momentos muy duros, he pasado por momentos graves, pero todavía ‘el flaco’ no me quiere llevar, quiere que siga cantando con ustedes, este es el templo cordobés», expresó a su gente.