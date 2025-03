Elecciones 2025: Axel Kicillof convocó a las PASO en la provincia para el 13 de julio

El gobernador bonaerense firmó este sábado el Decreto 367/2025 para convocar a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el domingo 13 de julio. De todos modos el mandatario afirmó que espera que, en línea con lo ocurrido a nivel nacional, la Legislatura suspenda las PASO en la provincia de Buenos Aires: “Dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables”.

En un comunicado, el Gobierno bonaerense expresó que “en el día de la fecha el gobernador Axel Kicillof, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, firmó el Decreto 367/2025, mediante el cual se convoca al pueblo bonaerense a Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estableciendo el 13 de julio de 2025 como fecha para su realización”.

No obstante, refieren que “el Gobierno Nacional ha promovido la suspensión de las PASO a nivel nacional para el presente año, alterando un principio no escrito de nuestra cultura democrática, según el cual las reglas electorales no deben modificarse en un año electoral. Esta decisión ha generado incertidumbre institucional en relación con la organización de los comicios”.

Continúan: “Para garantizar el buen desarrollo de las elecciones se han presentado en la Legislatura Provincial distintos proyectos de ley que proponen la suspensión de las PASO en las categorías provinciales y municipales. Estas presentaciones formalizan lo que buena parte de las fuerzas políticas ya habían manifestado: su acuerdo con la suspensión de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar el sistema electoral provincial con el régimen que regirá para la elección de diputados nacionales”.

Fuente: https://dib.com.ar/