Publicación solicitada: «¡Fuera Bullrich!»

Desde el Partido Obrero FIT-U exigimos la renuncia inmediata de Patricia Bullrich por la brutal represión del último miércoles. La CGT debe llamar ahora al paro general.

La tradicional marcha de los miércoles de los jubilados alrededor del Congreso, y la cotidiana represión que sufrían nuestros adultos mayores, despertó la solidaridad y apoyo de hinchas de fútbol, sindicatos de izquierda y muchísima gente. La convocatoria del 11/3 fue masiva, y despertó una verdadera cacería por parte de Bullrich y la policía, una de las represiones más grandes y desbocadas del último tiempo contra los manifestantes. Las fuerzas represivas plantaron armas, infiltraron policías de civil quedando registrados ante las cámaras. El saldo son 160 detenidos, decenas de heridos, entre ellos un reportero gráfico muy grave tras recibir un granada de gas directamente a su cabeza. Por otro lado nos dolió a todos como un policía le pegó a una jubilada de 87 años que cae desplomada al cemento.

Los jubilados reclaman por aumento de sus jubilaciones, los de la mínima cobran $349000 (con bono congelado incluido) mientras la canasta de pobreza para la tercera edad asciende a $1.200.000; la restitución de los medicamentos al 100% de PAMI y contra el fin de la moratoria previsional que a partir del 23/3 comenzará a dejar a 9/10 mujeres y 7/10 hombres sin poder jubilarse en un país donde el 43% de los trabajadores está en la informalidad.

Vale destacar que todos seremos jubilados en algún momento y es muy importante apoyar su lucha. Pero los grandes faltantes de la jornada de ayer fueron la CGT que no se movilizó, ni paró y el peronismo que se guardó bajo la cama mientras le vota leyes a Milei.

Los argumentos del gobierno sobre la participación de barrabravas y grupos violentos, no resisten el menor análisis. Participaron las organizaciones de jubilados como siempre, sindicatos clasistas cómo el SUTNA, AGD-UBA, Sutebas Multicolores (dirigidos por la izquierda), hinchas de fútbol, estudiantes, trabajadores en general. Personas conmovidas por las represiones previas y en solidaridad con los abuelos. Cabe recordar que en las marchas del 1F y 8M, sin presencia policial (incluso más masivas) no hubo ningún incidente. Reprimieron minutos antes de la convocatoria para que no sea más masiva y se generalizara la bronca provocando que más sectores salgan a la lucha contra el gobierno y sus cómplices. El resultado será el contrario.

El miércoles tenemos que ser más todavía, el gobierno estafador de Milei está en crisis, tambalea desesperado pidiendo la escupidera al FMI. Hay que echar a los burócratas de la CGT y arrancar ahora un paro general por tiempo indeterminado hasta derrotar al gobierno. A las calles por nuestros padres y abuelos. ¡Fuera Milei! ¡Fuera Burlich!

Partido Obrero – Frente de Izquierda Unidad Chacabuco