Canadá tiene nuevo primer ministro

Mark Carney, exjefe del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, se convertirá en el próximo primer ministro canadiense luego de que los liberales, que están en el Gobierno del país, lo eligieran este domingo como líder del partido.

El político, de 59 años, sustituye a Justin Trudeau, que anunció su dimisión en enero, pero seguirá siendo primer ministro hasta que su sucesor jure el cargo en los próximos días. Carney ganó con el 85,9 % de los votos, informa AP.

La fecha exacta en que Carney asumirá el cargo de jefe de Gobierno sigue siendo incierta; él mismo determinará, junto a Trudeau, cuándo se llevará a cabo la transición. Carney reemplazará a su antecesor hasta que se celebren elecciones generales. Los próximos comicios parlamentarios en Canadá están previstos para el 20 de octubre, pero, como se espera, Carney podría anunciar elecciones anticipadas ya en primavera. El 24 de marzo, el Parlamento canadiense reanudará su trabajo y deberá otorgar un voto de confianza al nuevo primer ministro.

«Construir un Canadá más fuerte para todos»

En su primer discurso como líder del Partido Liberal, agradeció a su predecesor sus servicios, añadiendo que el primer ministro saliente «combinaba fuerza y compasión cada día como luchador por Canadá».

Asimismo, se comprometió a «trabajar día y noche con un único propósito, que es construir un Canadá más fuerte para todos». «Tendremos que hacer cosas que no habíamos imaginado antes, a velocidades que no creíamos posibles», dijo. «Lo haremos por el bien común, para que todos los canadienses se beneficien. Me preocupa la economía, no porque sea economista, sino porque me preocupan las personas», enfatizó.

El nuevo líder liberal, destacando su carácter de «pragmático», señaló que su Gobierno «eliminará inmediatamente el divisivo impuesto sobre el carbono de los consumidores», que grava a las familias y a los agricultores, así como a las pequeñas y medianas empresas.

La transición se produce en medio de la guerra comercial con Washigton, el aliado más cercano de Ottawa. En este contexto, Carney declaró que «hay alguien que está tratando de debilitar» la economía canadiense. «Donald Trump, como sabemos, ha puesto aranceles injustificados a lo que construimos, a lo que vendemos y a cómo nos ganamos la vida. Está atacando a las familias, los trabajadores y las empresas canadienses y no podemos dejar que tenga éxito y no lo haremos», indicó, subrayando que su país mantendrá las medidas de represalia hasta que «los estadounidenses nos muestren respeto».

