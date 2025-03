Jimmy Page y Brian May advierten sobre el impacto de la IA en la música

Ambos músicos han expresado su fuerte preocupación sobre el impacto potencial de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del arte, advirtiendo que podría no solo amenazar la subsistencia de los artistas, sino también disminuir el valor cultural de la creatividad humana. Sus declaraciones reflejan el creciente temor entre los músicos sobre el papel cada vez mayor de la IA en la industria de la música, especialmente en relación con la propuesta de derechos de autor sobre la IA del Partido Laborista del Reino Unido. Esta política permitiría a las empresas tecnológicas utilizar material con derechos de autor para entrenar a la IA, a menos que los titulares de los derechos opten por no participar, una medida que May teme que pueda causar daños irreversibles a la industria creativa.

El legendario guitarrista de Queen expresó su apoyo a la campaña del Daily Mail contra la propuesta, pero también teme que ya sea demasiado tarde para evitar la explotación de los artistas. «Mi temor es que ya sea demasiado tarde: este robo ya se ha realizado y es imparable», declaró, reflejando un sentimiento de urgencia sobre la creciente influencia de la IA en los campos creativos.

Por otro lado, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, compartió sus pensamientos sobre la importancia de la creatividad humana en la música. Basándose en sus primeros años como músico de sesión, Page destacó el valor insustituible de la improvisación espontánea y la colaboración, cualidades que la IA no puede replicar. Argumentó que el arte generado por IA, que a menudo implica tomar trabajos existentes sin permiso o compensación, no puede capturar la esencia del verdadero arte. «Cuando la IA raspa el vasto tapiz de la creatividad humana para generar contenido, a menudo lo hace sin consentimiento, atribución ni compensación. Esto no es innovación; es explotación», dijo.

Tanto Page como May se han unido a otros músicos de alto perfil, incluidos Paul McCartney y Bon Jovi, en expresar su preocupación por el potencial de la IA para socavar el valor del trabajo artístico. Con estas advertencias, piden una mayor protección para los artistas para garantizar que su creatividad se respete y se compense adecuadamente frente al avance de la tecnología.

