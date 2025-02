Muere a los 88 años Roberta Flack, la cantante de «Killing Me Softly»

«Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa», dijo su publicista, Elaine Schock, en un comunicado citado por la revista Varity. No se ha mencionado la causa de su muerte.

Conocida por su interpretación de «Killing Me Softly» (Matandome suavemente) y otras canciones de éxito, la cantante anunció en 2022 que padecía ELA —también conocida como enfermedad de Lou Gehrig— y que ya no podía cantar.

De voz suave, rica, ágil y fascinante, en la década de 1970 convirtió en clásicos instantáneos éxitos ganadores del Grammy como “The First Time Ever I Saw Your Face”, “Killing Me Softly with His Song” y “Feel Like Making Love”.

En los años 80 y 90, Flack tuvo éxitos con «Making Love», escrita por Burt Bacharach, y, con Peabo Bryson, «Tonight, I Celebrate My Love». «Oasis» de 1988 fue su último éxito de R&B número uno, pero no llegó al Hot 100. En total, tuvo media docena de éxitos pop Top 10, 10 éxitos Top 10 de R&B y cuatro LP Top 10, encabezados por su debut platino, First Take, que pasó cinco semanas en el número 1.

Flack se retiró de las giras en 2018 y, a partir de entonces, solo haría apariciones especiales. En 2020, recibió un premio Grammy a la trayectoria y concientizó y recaudó fondos para Feed the Children.org durante la pandemia de COVID-19.