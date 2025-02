Ruralistas cuestionan la transformación del Banco Nación en sociedad anónima

Luego de conocerse la publicación del Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA), en sociedad anónima, al menos dos de las entidades del campo: la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas salieron a destacar la importancia de la entidad como banco público.

Al respecto, Carlos Castagnani, presidente de CRA aseguró que : “El Banco Nación ha sido históricamente una herramienta clave para el productor agropecuario, facilitando el acceso al crédito y acompañando el desarrollo del sector. Esa función no puede ni debe perderse.”

El Banco de la Nación Argentina se fundó el 15 de octubre de 1891. Durante la administración del presidente Carlos Menem, también hubo un intento de privatización del BNA.

“Necesitamos un Banco Nación que siga estando al servicio de la producción, con líneas de financiamiento accesibles y condiciones que fomenten la inversión y el crecimiento del campo”, puntualizó.

Castagnani recordo que “El campo es un motor fundamental de la economía y el Banco Nación ha sido un aliado estratégico en muchos momentos. No podemos permitir que esa relación se debilite.”

Desde la FAA, Andrea Sarnari recordó que el BNA “siempre ha sido una herramienta que contribuyó al desarrollo del campo, de los productores agropecuarios, las PyMEs, los comercios y todo el movimiento económico y financiero del interior argentino, siempre estuvo sostenido, en gran parte por eso al banco lo encontramos en cada pueblo y en cada ciudad del interior del país”.

Para la principal referente federada, el BNA acerca herramientas y atención directa para generar “ese vínculo de un Banco presente a donde la banca privada muchas veces no llega, no le es rentable y el productor agropecuario, siempre tuvo en el BNA ese respaldo”

En ese sentido, Sarnari explicó que “Así lo hemos manifestado siempre y además, hace un año, estaba amos preocupados porque en la Ley Bases estaba la posibilidad de la privatización de algunos entes del Estado, entre ellos el BNA y, las instituciones nos expresamos y, quedo fuera de la lista de las entidades que estaban en la lista de privatizaciones. Ese fue un gran paso”.

Frente a la publicación del Decreto 116/2025, la titular de la FAA, añadió: “Hoy nos encontramos con esta novedad, situación que preocupa porque las acciones pueden ser transferidas a los privados y, de esa manera irá perdiendo autonomía e independencia. Seguiremos atento a a cada paso que se de y por supuesto, que estamos de acuerdo en que todos los organismos del Estado que requieran de medidas para ser más eficientes se ira trabajando en ellos, pero no perder el control del estado sobre la banca nacional”, cerró.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/