Por qué el token LIBRA que difundió Milei generó un escándalo y no la memecoin de Trump

Mientras Trump lanzó su memecoin como un coleccionable de apoyo a su figura, Milei la presentó como un proyecto serio. La diferencia en el enfoque marcó el destino de ambas iniciativas cripto y sus consecuencias legales.

Por lo pronto, Trump se limitó a anunciar el lanzamiento de una memecoin -una criptomoneda creada principalmente como un activo especulativo, generalmente inspirada en bromas de internet, tendencias culturales o figuras públicas, y que carece de valor utilitario real- celebrando su retorno presidencial, y sin prometer utilidad más allá del apoyo a su figura.

Aunque no provocó mayores repercusiones en el plano judicial, el lanzamiento de $TRUMP generó un pedido de investigación por parte del Partido Demócrata. Con una estructura de propiedad clara -CIC Digital y Fight Fight Fight LLC, empresas vinculadas al holding de Trump- controlando el 80% de los tokens, el proyecto generó ganancias superiores

a los US$100 millones para inicios de febrero, según reportó Reuters.

En contraste, Milei promocionó LIBRA como un proyecto para financiar emprendimientos argentinos, una promesa que rápidamente se desmoronó junto con el precio del token. Además, mientras Trump lanzó su coin como candidato, el argentino lo hizo siendo presidente, y a diferencia del caso estadounidense, donde la propiedad y las reglas eran claras desde el inicio, el proyecto argentino careció de transparencia sobre su estructura y verdaderos objetivos.

La visión crítica de dos CEOs de exchanges argentinos

Matías Bari, CEO y fundador del exchange cripto argentino Satoshi Tango, delineó para Bloomberg Línea las diferencias clave entre ambos casos. “El mayor revuelo en el caso de LIBRA se debió a que, casi instantáneamente después de que se lanzara el token, a las poquísimas horas… los creadores del proyecto salieron a liquidar los tokens que tenían”, señaló Bari. El memecoin de Trump, en cambio, subió por las primeras 48 horas tras su lanzamiento, mientras que luego su precio demoró unas dos semanas en desmoronarse.

El ejecutivo también cuestionó la premisa básica del proyecto que inicialmente difundió Milei: “Dijeron que LIBRA era para apoyar a emprendedores. ¿Cómo? ¿Cómo iban a apoyar a los emprendedores? Porque aún si no pasaba (el desplome del precio) a las pocas horas, pasarían seis meses, y probablemente nadie estuviera mirando…. ¿De quién era? ¿Quién tiene las LIBRAs, los tokens? ¿Quiénes son? ¿Cómo iban a pagarle a los emprendedores?”

Federico Ogue, CEO y fundador del exchange argentino BuenBit, también reflexionó ante la consulta de este medio respecto a las diferencias entre LIBRA y TRUMP. “Trump lo presentó como lo que era, una memecoin, un coleccionable para el apoyo de su campaña. Nunca se echó para atrás y después ni lo menciona cuando es presidente”, señaló Ogue.

El empresario destacó que “Milei planteó a LIBRA como un proyecto para financiar empresas argentinas, que no estaba nada claro: era súper ambiguo. No te explica claramente que era una memecoin sin ningún tipo de valor”. Según Ogue, la situación empeoró cuando “se empezaron a exponer lo que realmente eran Hayden Davis (empresario impulsor de

LIBRA) y los demás, que son estafadores y que hacen esto para cagar a la gente”.

Las contradicciones en el discurso presidencial agravaron la crisis, señaló el ejecutivo. “Se contradice completamente diciendo que esto era como ir al casino a jugar a la ruleta rusa. Después que se confirmó el hecho de que fue una estafa. “Los dos detonantes que no pasaron con Trump fueron que LIBRA se desplomó a las dos horas, pero mucho más fuerte. Trump duró mucho más, estuvo subiendo todo el fin de semana, como 48 horas”.

Ogue también criticó la reacción posterior: “Milei se echó para atrás, borró el tuit y puso ese otro tuit insultando a la casta. Parece que no tenía idea de lo que estaba publicitando”. En su opinión, si Milei hubiera sido transparente desde el inicio sobre la naturaleza del token, el impacto habría sido menor: “Si hubiera dicho ‘esto es una memecoin, no tiene ningún tipo de valor’, creo que no hubiera sido tanto el escándalo. Pero como no lo hizo de esta manera, y todo fue peor”.

