La Policía de la CABA reprimió con gases a docentes y jubilados

El paro nacional de docentes que sostiene CTERA incluyó una movilización al Congreso a la que se sumaron jubilados y jubiladas para rechazar el aumento del costo de vida, reclamar la devolución del FONID y por una actualización de sus ingresos. A 17 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba, efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a los manifestantes frente al Congreso de la Nación.

Las y los docentes que asistieron a la movilización se dispusieron a caminar por la avenida Entre Ríos, a la altura de Rivadavia, frente al Palacio Legislativo para visibilizar su reclamo. Los efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad los reprimieron en su protesta arrojándoles gas pimienta a corta distancia.

«Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la Nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible», resaltó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso. en declaraciones a Splendid-AM 990.

