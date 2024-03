«¿Qué tiene esto de libertad? ¿Qué tiene esto de democracia?»

Así preguntó Teresita Cassino, presidenta de la Comisión Memoria y Justicia Chacabuco, quien leyó el documento de la entidad al cierre del acto por del Día de la Memoria, este domingo 24 de marzo, en la plaza San Martín.

El texto completo:

«A cuarenta y ocho años del último gobierno de facto, transcurriendo los cuarenta años en democracia, la lucha de los organismos de derechos humanos continúa, no se abandona. La justicia no ha alcanzado aún a todos los responsables de los delitos de lesa humanidad.

Hoy recordamos lo ocurrido, la memoria de las vidas de los compañeros detenidos desaparecidos, y repudiamos todas la voces negacionistas. Año tras año convocamos a la reflexión sobre el plan sistemático de desaparición de personas y la apropiación de más de quinientos bebes recién nacidos. Para instalar un proyecto económico neoliberal se usó como método el terrorismo de estado. Los genocidas buscaron silenciar la voz de la militancia, mediante la represión, la censura y la instalación de un relato mentiroso que apuntaba a manipular a la sociedad.

Toda esa memoria resiste y continúa en estado de alerta para que el Nunca Más tan proclamado se haga presente cuando es necesario.

Cuando se atreven a decirnos desde el actual gobierno que todo lo hecho desde la etapa democrática es corrupto y descartable, pretendiendo que creamos que todos los derechos conquistados, que todos los avances en materia de derechos humanos, sean de ciencia, salud o políticas de género, están mal, insulta nuestra historia y provoca repulsión escuchar que si no hay obediencia habrá castigos.

Insistir en el hecho de que circulan discursos de odio, emanados de los máximos responsables de nuestra nación, no es en vano. Estos discursos son hechos: el día 5 de marzo, hace pocos días, atacaron, abusaron sexualmente y amenazaron con armas a una militante de H.I.J.O.S . Este atentado contra su vida es un ataque político. Los autores materiales pintaron en la pared la sigla “VLLC” (Viva la libertad carajo). Recalcamos: los discursos de odio se traducen en sucesos violentos. Los organismos de DDHH buscamos hace muchos años, verdad, memoria y justicia, no venganza.

Para agravar la situación, se suman:

– la provocación constante hacia todos los representantes de las provincias;

– la postura de ponerse a un costado de la política, invocando a las fuerzas del cielo y creyendo venir al estado en una misión mística, que desvía la atención de la población mientras sufrimos el alza de los precios, con paupérrimas jubilaciones, salarios con pérdida de capacidad de compra en insumos esenciales;

– la demonización de las expresiones culturales y artísticas;

– la discriminación a las diversidades;

– el abandono de políticas públicas que acompañaban a los sectores más vulnerables;

– la promesa de privatizaciones de todas las empresas del estado, que argumentando pérdidas forma parte del plan neoliberal que nuevamente padecemos . Las riquezas naturales de nuestro país hoy están en disputa y el riesgo de perder soberanía sobre nuestro territorio es una realidad.

Entraron sin violencia pero hoy la están ejerciendo. Comenzaron por intentar manipularnos y convencernos de que hasta acá los resultados democráticos no alcanzaron para nuestro bienestar, para proponer recetas individualistas, donde la única libertad que avanza es la del mercado. Así el que no tenga qué negociar y cuente solo con su cuerpo, deberá sobrevivir en un país donde crece solo una fracción de la sociedad que posee capital y moneda de cambio.

El presidente sale a decirnos que todo lo hecho está mal y corrupto, aprendió el manejo de las redes y nos quiere domesticar diciéndonos que si no obedecemos, hay castigo.

¿Qué tiene esto de libertad? ¿Qué tiene esto de democracia? ¿Qué tiene esto de coherencia con las bases que hicieron de Argentina, un país orgulloso de los derechos conquistados.?

Si piensan que este documento es duro contra el gobierno de turno, afirmamos que duro y preocupante es oír que el presidente quiere cambiar la historia argumentando que no existió terrorismo de estado y cuestionando la cantidad de víctimas o escuchar a la vicepresidenta volver a plantear la teoría de los dos demonios de forma constante, negando así los fallos de la justicia argentina e internacional probatorios de los crímenes de lesa humanidad que por ser tal, no prescriben.

¿Cómo responder usando la razón, a la sinrazón?

Son 30.000

Haroldo Conti

Liliana Ross

Jose Cassino

Jorge Dimattía

Marta Mónica Claverie

Eduardo Cagnola

María del Carmen Pregal

Roberto Carnaghi

Presentes Ahora y Siempre»