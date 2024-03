Publicación solicitada: Repudio al ataque a militante de HIJOS

Denunciamos el grave ataque político a una militante de H.I.J.O.S. que fue golpeada y abusada por un grupo que ingresó a su casa y pintó en la pared «Viva la Libertad Carajo». Repudiamos este atentado facho e intimidatorio a días del 24 de Marzo y responsabilizamos al gobierno nacional. Este 24 movilicemos masivamente contra este hecho aberrante y contra el gobierno negacionista y apologista de Milei que, con su discurso de odio, habilita estas acciones.

Son 30 mil, fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asamblea Popular Chacabuco

Independientes – MST – Nuevo Más – Partido Obrero