Los femicidios no frenan: 61 víctimas de violencia de género en lo que va de 2024

En un contexto de recorte y crisis, de cierre del Ministerio de Mujeres y discontinuidad de muchos programas sobre violencia de género, los femicidios no frenan. Los datos demuestran que los femicidios no frenan; provienen de un nuevo informe de La Casa del Encuentro. “Nos siguen matando”, protestaron.

Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, en lo que va de 2024 hubo 61 víctimas de violencia de genero. Específicamente, desde el 1° de enero al 29 de febrero de 2024, se produjeron 58 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, y tres femicidios vinculados de varones adultos y niños.

“Los datos más relevantes son que 77 hijas/hijos quedaron sin madre, el 61 por ciento son menores de edad. El 53 por ciento de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (57 por ciento fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Salta y Chaco”, detallaron en el informe.

Y sumaron con preocupación: “Lamentablemente las estadísticas no descienden, los femicidios no frenan y día tras día comprobamos la falta de políticas públicas y la decisión de no continuar con la agenda del abordaje de las violencias de género”.

Por último, exigieron: “Que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Capital Humano, informe sobre las políticas que tendrán continuidad. Sobre todo las vinculadas a prevención, asistencia y erradicación de la violencia por razones de género. La violencia hacia las mujeres es un tema de derechos humanos y no de inseguridad. Nos siguen matando”.

