No hubo acuerdo y el paro ferroviario sigue hasta la medianoche

Este mediodía, en conferencia de prensa, Omar Maturano anunció que continúa el paro de trenes hasta la medianoche.

El secretario general de La Fraternidad indicó que el nuevo ofrecimiento salarial realizado es “una falta de respeto”. Este se había dado a conocer en una reunión que tuvo lugar en la mañana: implica una suba del 12%, una cifra irrisoria en comparación con la inflación en curso y muy pro debajo de lo pedido por el gremio.

«Nos volvieron a faltar el respeto como se lo faltaron a la CGT. No estaban los empresarios privados. Únicamente los funcionarios del Gobierno. La Fraternidad no aceptó el acuerdo. Quedamos a disposición para el día martes de la semana que viene”, expresó el sindicalista, y aclaró que “por no habernos aplicado la conciliación obligatoria, continuamos la medida de fuerza hasta las 24 del día de la fecha”.

Asimismo, desistió de responder las agresiones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había aseverado que habrá “consecuencia” para los sindicatos que pararon. «No voy a contestarle a un vocero presidencial que culpa al Gobierno anterior por los mosquitos», expresó Maturano.