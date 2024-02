Publicación solicitada: Repudiamos la represión en el Congreso

Repudiamos la represión por parte de fuerzas federales a los manifestantes que se movilizaron al Congreso para rechazar la Ley Ómnibus.

En horas de la tarde de este miércoles, efectivos de las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente a personas sentadas en una actitud pacífica. En el marco de un operativo que militarizó el Congreso, patearon en el piso al dirigente Eduardo Beliboni (PO) y reprimieron a Celeste Fierro (MST) entre otros dirigentes de izquierda. Gasearon a los manifestantes y a periodistas. Además, en la provincia de Mendoza detuvieron a Víctor Da Vila (PO) de quien exigimos su inmediata liberación.

Esta Ley contra el pueblo trabajador del gobierno de Milei está siendo negociada y será votada por todos los partidos patronales (UCR, PRO y peronismo). De salir aprobada, todos serán cómplices del gobierno libertario, ya que el mismo no tiene ninguna mayoría en las Cámaras.

Repudiamos la represión y llamamos a la más amplia movilización en las calles para derrotar esta ley y el plan Motosierra de Milei. Le exigimos a la CGT y las CTAs la convocatoria inmediata a un paro general.

Abajo la represión

NO a la Ley Ómnibus

No al DNU

No al protocolo antiprotestas

Asamblea Popular Chacabuco (Independientes, MST, NMAS, PO)