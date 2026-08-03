La Bancaria rechazó el proyecto para reformar el Banco Central

La Asociación Bancaria emitió un duro comunicado tras los anuncios realizados por el presidente Javier Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Desde la entidad gremial que conduce Sergio Omar Palazzo y que tiene en su cúpula al también al diputado nacional Carlos Cisneros aseguraron que la propuesta carece de novedad y la compararon con el marco normativo que dio inicio a la convertibilidad, al considerar que se trata de un experimento que históricamente terminó en recesión y una catástrofe social.

En ese sentido, el posicionamiento del sindicato coincide con las recientes advertencias del economista Alexis Dritsos, quien calificó al mandatario como un «gobernante alienado» y cuestionó las inconsistencias de un programa que, según su visión, busca repetir esquemas financieros que ya fracasaron en el país.

Al respecto, el gremio recordó las consecuencias del modelo que, a su entender, el oficialismo pretende reinstalar. Según señaló, aquel esquema llevó a la Argentina a niveles de desocupación superiores al veintidós por ciento, provocó una fuerte caída del consumo y la inversión, dejó a cuatro millones de personas sin posibilidad de jubilarse y desembocó en la crisis de 2001.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-bancaria-rechazo-el-proyecto-para-reformar-el-banco-central-y-aseguro-que-tiene-graves-riesgos-economicos-sociales-e-institucionales/