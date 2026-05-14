Investep Academy introduce a la generación que dejó el ladrillo: cómo invierten los menores de 25

Hay una pregunta que circula con frecuencia en las sobremesas familiares y en las consultas que reciben los asesores financieros: ¿por qué los chicos de 22 años están comprando criptomonedas en lugar de ahorrar para comprarse un departamento? La respuesta corta es que el departamento dejó de ser, para ellos, una meta alcanzable. La respuesta larga es más interesante y dice mucho sobre cómo se está reconfigurando el mundo de las inversiones.

Los datos del banco europeo N26 muestran que solo el 18% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años considera la vivienda como su principal vehículo de inversión, mientras que el 46% prefiere acciones y ETFs. En Argentina, donde el metro cuadrado en barrios porteños demandados alcanzó máximos en dólares, la lógica es parecida: comprar para alquilar dejó de ser el reflejo automático de quien empieza a ahorrar. El cálculo cambió.

Un joven de 19 años que invierte 50 dólares mensuales en ETFs que replican índices globales acumula, según proyecciones basadas en rendimientos históricos del S&P 500, un capital al momento de su jubilación que ningún plazo fijo en pesos podría replicar en ningún escenario realista. La matemática del interés compuesto, una vez que se entiende, es difícil de ignorar.

Investep Academy explica Qué eligen y por qué

El portafolio típico de un inversor Gen Z tiene tres pilares. El primero son los ETFs, fondos cotizados que replican índices y permiten diversificar con poco capital. Los más populares son los que siguen al S&P 500, al Nasdaq 100 o a índices globales como el MSCI World. Para quienes operan desde Argentina, los CEDEARs cumplen una función similar: permiten acceder a esos activos sin sacar la plata del país y con cobertura cambiaria implícita.

El segundo pilar son las criptomonedas. Aproximadamente el 50% de los jóvenes que tienen inversiones financieras posee alguna criptomoneda, según datos de BBVA. Bitcoin y Ethereum siguen siendo los más elegidos, pero las stablecoins como USDT y USDC ganaron muchísimo terreno como reserva de valor en dólares, especialmente en países con inflación alta. En Argentina, las stablecoins dejaron de ser un activo especulativo para convertirse en una herramienta de ahorro estructural para una generación que no confía en el peso.

El tercer pilar son las acciones fraccionadas. Plataformas que permiten comprar 10 dólares de Apple o de Tesla en lugar de tener que pagar el valor completo de una acción democratizaron el acceso al mercado bursátil. Para una generación con menos capital inicial que sus padres, esta posibilidad fue determinante.

Los riesgos que la gamificación esconde

Hay, sin embargo, una contracara menos celebrada de esta revolución- continuán explicando los especialistas de Investep Academy. Las aplicaciones de inversión están diseñadas con interfaces que recuerdan a videojuegos: notificaciones constantes, gráficos coloridos, recompensas visuales por completar acciones. Esa gamificación tiene un costo. Un estudio difundido por MarketWatch reveló que el 60% de los jóvenes Gen Z que usan apps de trading admitió haber realizado operaciones en estado de ebriedad. El 85% de los inversores Gen Z encuestados reconoció haber tomado decisiones impulsivas o con carga emocional de las que después se arrepintió, frente al 54% de los baby boomers.

La explicación está en el diseño. Cuando una decisión que mueve patrimonio real se toma con la misma interfaz visual que un juego de cartas, los frenos cognitivos que normalmente se activan ante una operación financiera se debilitan. A esto se suma la fuente de información: una proporción significativa de los inversores Gen Z reconoce informarse principalmente por TikTok y YouTube, dos plataformas donde el contenido financiero serio convive sin distinción visible con el contenido de gurúes que ofrecen señales de trading y cursos sin respaldo.

El resultado es una generación que tiene acceso a más herramientas de inversión que cualquier otra en la historia, pero que también está más expuesta que ninguna a tomar decisiones mal informadas con dinero real.

La formación como antídoto

Frente a este escenario, el rol de la educación financiera estructurada se vuelve crítico. Plataformas como Investep Academy forman parte de una nueva generación de propuestas formativas que apuntan precisamente a este perfil de inversor joven, digitalmente nativo, con interés genuino en construir patrimonio a largo plazo pero con vacíos de conocimiento que las redes sociales no terminan de cubrir.

Lo que ofrece una formación seria, frente al contenido fragmentado de redes, es estructura. Entender por qué un ETF es distinto a una acción individual, qué significa diversificación real, cómo se valúa una empresa, qué diferencia hay entre una caída temporal y una pérdida permanente, y cuándo conviene rebalancear un portafolio. Son conceptos que no se aprenden en un video de 30 segundos por más bueno que sea, pero que cambian completamente la calidad de las decisiones que toma un inversor a lo largo de su vida.

Investep Academy se inscribe dentro de esa categoría de propuestas educativas que buscan ofrecer herramientas reales sin recurrir a la promesa de enriquecimiento rápido. Para un inversor de 22 años que ya está operando con apps gamificadas, esa diferencia puede ser la que separe una trayectoria financiera sostenible de una serie de pérdidas que terminan con la frustración y el abandono.

La estrategia que mejor funciona

Hay una conclusión que aparece de manera consistente en los análisis sobre inversión generacional: lo que diferencia a los jóvenes que terminan construyendo patrimonio de los que se quedan en el camino no es la cantidad de capital con la que arrancaron ni la suerte con un activo en particular. Es la disciplina – afirman los expertos de Investep Academy – sostenida en el tiempo y la calidad de la formación financiera de base.

Empezar a los 19 con 50 dólares mensuales en un ETF diversificado, sumar gradualmente conocimiento sobre instrumentos más complejos a medida que el capital crece, y resistir la tentación de operar emocionalmente cada vez que aparece una caída del mercado es, estadísticamente, la receta más simple y más efectiva. Lo difícil no es la teoría. Lo difícil es sostenerla durante 30 años.

Para la generación que dejó el ladrillo y eligió otros instrumentos, esta es probablemente la lección más importante. La revolución no está en el activo elegido. Está en la formación que permite elegirlo con criterio.