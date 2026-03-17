Diputados de la Comisión Libra denunciarán al fiscal Taiano e interpelarán a Karina Milei y a Adorni

Diputados que integraron durante el 2025 la Comisión investigadora $Libra presentaron este lunes una serie de medidas, luego de que se conocieran los peritajes informáticos del Ministerio Público Fiscal que confirmaron las conversaciones telefónicas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, previo a la promoción de la cripto moneda en la red social X.

En el marco de una conferencia de prensa, aseguraron que requerirán la interpelación de Manuel Adorni, en su condición de jefe de Gabinete y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra a la que se la acusa de tener participación directa no sólo autorizar las reuniones con los involucrados sino también porque las pruebas muestran que habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

Además, apuntaron contra legisladores del oficialismo y bloques aliados a que se pronuncien al respecto. Adelantaron que evaluarán una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados para continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente Milei y sus funcionarios en el caso.

En el marco de una conferencia de prensa, legisladores de distintos espacios políticos de la oposición coincidieron de que se trató de una estructura para organizar la estafa y que el presidente mintió a los argentinos.

Anunciaron, entre otras cuestiones, denunciar al fiscal -que lleva la causa contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia- Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal, por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación. También solicitarán que se lo aparte de la causa por el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

En ese contexto, Maximiliano Ferraro, que fue el presidente de la comisión que terminó su tarea en noviembre del año pasado, enumeró que además presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/