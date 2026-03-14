Hugo Moro representó al Municipio de Chacabuco en una reunión de intendentes en Ayacucho

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Este viernes se llevó a cabo, en la ciudad de Ayacucho, una reunión de jefes comunales bonarenses que gobiernan ciudades de menos de 65 mil habitantes. A la misma concurrieron 28 intendentes. Por la ciudad de Chacabuco asistió el secretario de Asuntos Municipales y Enlace Comunitario, Hugo Moro, en representación del Intendente Darío Golía, quien por cuestiones de agenda y actividades locales no pudo concurrir.

El encuentro se desarrolló en el Museo Histórico de aquella ciudad, tratándose importantes temas relacionados a educación, derechos humanos, infraestructura urbana, caminos rurales, innovación y tecnología, industria, micro emprendimientos, ambiente, turismo y seguridad, intercambiando ideas y proyectos innovadores.

Moro destacó la importancia de estos espacios para seguir fortaleciendo la gestión local. «El intendente Darío Golía impulsa permanentemente la búsqueda de nuevas propuestas y alternativas de gestión que permitan innovar y dar respuestas a las necesidades de la comunidad, especialmente en un contexto donde los municipios cuentan con recursos cada vez más limitados provenientes del Gobierno Nacional», expresó el funcionario.

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