Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien estuvo este martes en Chacabuco, donde participó de la inauguración del frigorífico Los Cuñados S.R.L.

El funcionario provincial subrayó la importancia de fortalecer la producción local y el agregado de valor en origen: “Para nosotros no da lo mismo si se produce acá o si se produce en otro país. Cuando se produce localmente se generan oportunidades de trabajo, y eso es lo que necesitamos en cada una de las localidades de la Provincia”.

El ministro agradeció especialmente al intendente Darío Golía y remarcó el trabajo articulado con el municipio: “La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos y por eso es fundamental contar con intendentes comprometidos con los temas productivos. En Darío encontramos siempre a alguien que está mirando cómo generar más trabajo y más producción, y ahí se da naturalmente un vínculo de trabajo con el Ministerio”.

Rodríguez remarcó el peso de la Provincia en la cadena cárnica nacional y planteó la necesidad de una mayor distribución territorial de la industria. “En la provincia de Buenos Aires se faena aproximadamente el 50% del total nacional. Somos una provincia agropecuaria, pero también agroindustrial e industrial. El desafío es que haya más industria y más valor agregado en cada una de las localidades”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “descentralizar la producción es generar trabajo, es generar oportunidades para los jóvenes y es construir futuro en el interior bonaerense”.

El ministro valoró la decisión de invertir en Chacabuco y señaló que la industrialización “tiene un impacto directo y profundo en la comunidad”. Y agregó que el acompañamiento del Estado provincial responde a una definición política clara: “Con la mirada que impulsa el gobernador Axel Kicillof, desde la Provincia nos involucramos para que los proyectos avancen y para que hoy podamos estar acá, cortando una cinta que simboliza un logro concreto”.

También destacó la proyección del establecimiento: “Lo que se produce acá tiene un impacto local, pero también la posibilidad de llegar a todo el mercado bonaerense. Estamos hablando de 17 millones de bonaerenses que pueden consumir productos elaborados en Chacabuco”.

En el marco de la visita, Javier Rodríguez recorrió también la planta de producción de la Cooperativa Apícola “Chacay Uf-Co”, además de encontrarse con integrantes de las Cooperativas “Sembrando Igualdad” y “Chacabuco Verde”, emprendimientos vinculados a la elaboración de alimentos y el reciclado, que incorporaron equipamiento y mejoras de infraestructura con acompañamiento del Estado provincial. Allí, el ministro destacó el esfuerzo que realizan estas experiencias en un contexto económico adverso y subrayó el valor del trabajo asociativo para sostener el empleo y la producción.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo productivo en todo el territorio: “Esta es la mirada del gobernador Axel Kicillof: generar oportunidades en cada lugar, porque es la única manera de que haya arraigo, crecimiento y desarrollo”, concluyó.