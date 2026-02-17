Murió Juan Carlos Desanzo, figura clave del cine argentino

La muerte de Juan Carlos Desanzo a los 88 años cierra una trayectoria extensa y, sobre todo, diversa dentro del cine argentino. Director, guionista y antes que nada director de fotografía, Desanzo fue uno de esos nombres que atravesaron varias etapas de la producción local, desde el cine político de los años ’60 y ’70 hasta las ficciones más industriales de las décadas siguientes, sin quedar del todo encasillado en ninguna.

Antes de dirigir sus propias películas, su marca estuvo en la imagen. Como director de fotografía participó en títulos fundamentales como La hora de los hornos, Juan Moreira y La tregua. Ese recorrido no fue un simple antecedente técnico: moldeó su forma de entender el cine. En Desanzo siempre hubo una conciencia muy fuerte de la puesta en escena y del encuadre, incluso cuando sus películas como director se movían dentro de formatos más clásicos o narrativos.

Su debut como realizador llegó en los años 80, en plena transición democrática. En retirada fue una de las primeras ficciones que abordaron de manera directa las huellas de la dictadura en la vida cotidiana. Sin subrayados grandilocuentes, la película trabajaba el clima de sospecha y paranoia con una puesta sobria, más interesada en la tensión dramática que en el discurso explícito. Allí ya se veía una constante en su obra: el interés por los pliegues morales de los personajes antes que por la bajada de línea.

En los 90, Desanzo alternó entre el thriller, el drama político y el cine más cercano al gran público. El punto más visible de esa etapa fue Eva Perón, una aproximación a la figura mítica desde un registro íntimo y concentrado. Lejos del biopic espectacular, la película apostaba por una reconstrucción austera, centrada en los últimos días de Eva y en la dimensión política de su cuerpo enfermo. La decisión de correrse del relato épico tradicional generó debates, pero también confirmó su voluntad de no filmar desde el lugar obvio.

Desanzo y El Polaquito

Quizás su obra más recordada por las nuevas generaciones sea El Polaquito. Allí Desanzo se acercó a la marginalidad urbana a través de la historia de un chico que sueña con cantar tango. El cruce entre tradición musical y realidad social le permitió construir una película áspera pero sensible, donde el melodrama convive con una mirada cruda sobre la infancia vulnerada. La ciudad, filmada con una textura casi documental, vuelve a mostrar la importancia de su formación como director de fotografía: la atmósfera no es decorativa, es narrativa.

A lo largo de su filmografía, Desanzo trabajó con géneros reconocibles -el policial, el drama histórico, el relato social- pero nunca se limitó a repetir fórmulas. Sus películas pueden ser irregulares, como casi toda carrera extensa, pero comparten una preocupación constante por los conflictos éticos y por la relación entre individuos y poder. No fue un autor de marca estilística estridente ni un cineasta de festivales internacionales, sino un profesional sólido que sostuvo durante décadas una idea de cine narrativo con anclaje en la realidad argentina.

En los últimos años se lo vio activo en debates sobre la situación del audiovisual y la defensa de la producción nacional. Esa presencia pública no era ajena a su recorrido: Desanzo pertenecía a una generación para la cual hacer cine en la Argentina siempre implicó una toma de posición, aun cuando la película no fuera explícitamente política.

Su muerte no solo implica la despedida de un director con títulos reconocibles, sino también la de un técnico y narrador que participó en distintos momentos clave del cine local. De la militancia visual de los 60 al drama urbano del nuevo siglo, su nombre quedó asociado a una manera de filmar atenta a la materia concreta de las historias: los cuerpos, los espacios, las tensiones sociales. Sin gestos épicos ni solemnidades, esa persistencia es, quizás, el rasgo más elocuente de su recorrido.

