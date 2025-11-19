Semana hasta el 23 de noviembre en la EAC de Chacabuco

La Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco presenta la agenda cultural de esta semana, con propuestas abiertas a la comunidad y actividades en el marco del Mes de la Agroecología.

Proyección de La Aurora – Mes de la Agroecología

En el marco de la XI Edición del Mes de la Agroecología, este viernes se realizará la proyección de la película La Aurora – El principio del camino en la sala de teatro de la EAC.

Además de la proyección, se presentarán experiencias y actividades relacionadas que se desarrollan desde la Escuela, junto con una muestra de productos agroecológicos de productores locales.

Fecha: viernes 21 de noviembre

Hora: 14:00

Entrada: Libre y gratuita

Organizan: Coordinación Municipal de Agroecología, Dirección de Asuntos Agrarios y Escuela de Actividades Culturales.

Casi Millonarios – Nuevas funciones

Continúa en cartel la obra Casi Millonarios, una tragicomedia del derrumbe, interpretada por el Grupo Taller de Teatro de la EAC.

La obra presenta una historia profunda, sensible y contemporánea, trabajada por un elenco local y con dirección de Rafael Barrientos y Juan Carlos Benvenuto.

Función: sábado 22 de noviembre

Hora: 21:00

Entradas:

– General: $6.000

– Socios ATICH: $4.000

Lugar: Escuela de Actividades Culturales – Avellaneda 127

El Jardín de los Sueños – Encuentro de danza y melodía

Se presenta El Jardín de los Sueños, un espectáculo que reúne música y danza en una propuesta estética y poética.

La presentación estará a cargo de dos docentes de la EAC: Eli Provenzano (canto) y Marita Zarate (danza árabe y danza clásica).

Fecha: sábado 29 de noviembre

Hora: 20:30

Entrada: $6.000

Lugar: Escuela de Actividades Culturales – Avellaneda 127

La Escuela de Actividades Culturales continúa impulsando propuestas culturales, reafirmando su compromiso con la formación y el acceso a la cultura en articulación con la Municipalidad de Chacabuco.