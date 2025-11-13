De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir la pena por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentó esta mañana, pasadas las 8:15, en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) por esa causa.

El TOF 4 rechazó ayer el pedido que había formulado la defensa de De Vido, de setenta y cinco años de edad, para que cumpla prisión domiciliaria y para que el exfuncionario no tuviera que presentarse hoy.

El exfuncionario, que llegó acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, deberá cumplimentar su condena por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/