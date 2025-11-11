Fútbol de Chacabuco: Por la lluvia se postergó Racing vs. San Miguel

Este martes por la tarde, la Liga Deportiva de Chacabuco informó que por razones climáticas ha decidido reprogramar el partido de Primera División -postergado de la sexta fecha- que iban a disputar el Club San Miguel vs Racing Club, pasando el mismo para mañana miércoles 12, a las 21:00, en cancha de Huracán.

En este momento, con la sétima fecha completada, River Plate lidera con 16 puntos y le siguen Argentino con 13; 9 de julio con 12; Racing con 10 puntos, aunque tiene dos partidos menos que el puntero, por lo que de ganar los dos encuentros también alcanzará la punta del campeonato.Más atrás, ya sin chances por pelear por el primer lugar, San Martín y Rivadavia quedaron con 8 puntos; Peña La Doce con 4, San Miguel con 2 y Huracán con 1, que por ahora es el eliminado de este torneo clausura para jugar la liguilla.

Informe: JAVIER GALANTE