Este domingo, en la localidad de Rawson, se realizó la Primera Fiesta del Juguete Artesanal. El encuentro fue impulsado por Desfábrica de Juguetes y reunió a veinte emprendimientos de todo el país con el objetivo de revalorizar el trabajo artesanal y el reciclado, recuperando el espíritu de la infancia a través del juego.

Durante la jornada, Luciano Domínguez, a cargo de la Dirección de Protección Ambiental, llevó adelante un conversatorio sobre “Experiencia de Reparación y Reutilización de Juguetes”, que contó con la participación de Desfábrica de Juguetes, el Museo del Juguete de San Isidro y Victoria de León.

Además, se dictó un taller de reutilización creativa con materiales reciclables, con una destacada participación de familias y público general.

El evento también ofreció espacios sustentables, reciclaje creativo, feria de juguetes artesanales, gastronomía local, espectáculos de música y payasos, consolidándose como un espacio de encuentro cultural y de promoción del consumo responsable y la economía circular.