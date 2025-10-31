Se llevó a cabo la 2º Jornada de Actualización Hospitalaria en Chacabuco

Este jueves, se llevó adelante en la sala del Teatro Italiano, la 2º Jornada de Actualización Hospitalaria en Chacabuco, que contó con la participación de profesionales de la salud de distintos puntos del país.

La apertura del evento estuvo a cargo del secretario general del Municipio, Dr. Gustavo Masci, quien dio la bienvenida a los y las presentes, haciendo especial hincapié en la importancia de la formación constante en salud y en la gestión de la misma. Acto seguido, tomaron la palabra la directora del Hospital Municipal, Dra. Mariela Nawojczyk y el Dr. Fabián Molina.

Durante la jornada, se llevaron adelante exposiciones sobre distintos aspectos de la salud, tales como manejo de las hemorragias post-parto, investigaciones acerca la sífilis, manejo de la hipertensión arterial en el ACV isquémico agudo, disección aórtica, manejo del EPOC, importancia del diagnóstico diferencial en la infancia, síndrome del burnout y medicina rural, entre otras.

Además, sobre el final, se expusieron los resultados de la “Jornada de Factores de Riesgo Cardiovascular” que se llevó adelante en nuestra ciudad el pasado 8 de agosto.