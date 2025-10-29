La 5ta edición de la Expo Bragado se realizará a mediados de noviembre

La Expo Bragado ya tiene fecha oficial para su quinta edición. Así lo confirmó Alejandro Delpratto, de la Agencia Bragado, una de las entidades organizadoras del evento, en una entrevista radial para Radio Fiesta.

La tradicional muestra productiva y cultural de la ciudad se llevará a cabo los días viernes 14, sábado 15 y dom 16 de noviembre, manteniendo el mismo esquema y temática exitosa de años anteriores.

Según lo expresado por Delpratto, los preparativos están en marcha y la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva.

Ya se cuenta con un número significativo de expositores confirmados, lo que asegura la diversidad de rubros y productivas y comerciales presentes en la muestra.

La Expo no solo será un punto de encuentro comercial y artístico, sino también un ámbito de crecimiento profesional. Se programarán charlas de capacitación e intercambio de experiencias de producción, consolidando el evento como un motor para el desarrollo local.

Esta quinta edición promete ser, una vez más, un reflejo del potencial productivo y la riqueza cultural de Bragado, ofreciendo una experiencia integral para toda la familia.

