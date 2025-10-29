Comenzó el hormigonado en calle Dr. Fernández de Chacabuco

El intendente municipal, Dr. Rubén Darío Golía, informó esta mañana que avanzan las obras del plan de aliviador integral en el sector noroeste de la ciudad. En esta etapa, se iniciaron los trabajos de hormigonado en la calle Dr. Fernández, en el tramo comprendido entre San Juan y Alvear.

Según detalló, las tareas continuarán progresivamente hasta completar el anillo que conectará avenida Saavedra con el acceso Elguea-Román. La obra incluye además la bocacalle del pasaje Juan Pedro Martini.

Cabe recordar que el aliviador de este sector comenzó el año pasado, con la pavimentación de Dr. Fernández desde avenida Saavedra hasta San Juan, avanzando de manera planificada para mejorar la circulación y el drenaje pluvial en la zona.